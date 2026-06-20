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В Кузбассе завели дело из-за побега ребенка из детсада
В Кузбассе завели дело после побега дошкольника из детского сада
В Киселевске четырехлетний мальчик покинул территорию дошкольного учреждения, пока воспитательница отвлеклась на мобильный телефон, он был найден матерью на улице.
Следственное управление СК по Кемеровской области начало расследование по факту оставления в опасности, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в городе Киселевске, где четырехлетний воспитанник смог беспрепятственно уйти из детского сада №10.
По данным местных пабликов, воспитательница не заметила исчезновения мальчика, так как играла в телефоне. Мать ребенка, отправившись по делам, случайно обнаружила сына в 40 минутах ходьбы от учреждения и обратилась в правоохранительные органы.
«Следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)», – сообщили в ведомстве. Отмечается, что отсутствие ребенка было замечено только после звонка возмущенной матери.
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