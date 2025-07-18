Снайпер ВС России уничтожил за выход свыше 30 коптеров «Баба-Яга»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский снайпер из 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа за один боевой выход, продолжавшийся три месяца, уничтожил более 30 украинских гексакоптеров «Баба-Яга», передает РИА «Новости». Как рассказал боец с позывным «Беня», его напарником был «Бурый», и за этот период они подтвердили уничтожение 30 дронов по видеозаписям, а еще от 10 до 15 – со слов свидетелей.

«Мы были в паре с моим товарищем, напарником »Бурым«. Крайний заход был длительностью 3 месяца. За этот промежуток времени у нас именно гексакоптеров, так называемых »Баба-Яга«, было подтвержденных с видеозаписью 30. И на словах еще от 10 до 15, просто не было возможности у нас записывать, надо было выходить и быстро урабатывать», – заявил «Беня».

По словам бойца, ключевой уязвимостью этих дронов являются аккумуляторы. Он уточнил, что с помощью современной оптики и тепловизоров они отслеживают полет аппаратов, выбирая точку для прицельного выстрела. «Стоит один раз попасть в аккумулятор, либо он возгорается, либо она просто моментально сразу же падает», – добавил снайпер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный рассказал о бомбежке позиций бойцов ВСУ украинскими дронами «Баба-яга». Российские военные испытали трофейный дрон «Баба-Яга» для ударов по украинским целям. Под Харьковом мотострелки уничтожили украинский дрон «Баба-Яга».