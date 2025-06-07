Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащий ВСУ Андрей Евенко, попавший в плен, рассказал на видео о том, что украинские позиции были атакованы дронами «Баба-яга», сообщает ТАСС. По его словам, когда его подразделение находилось на позиции, по ним дважды были сброшены боеприпасы с этих тяжелых коптеров.

Он отметил, что моральное состояние личного состава 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ было крайне низким. Евенко пояснил, что солдаты не надеялись вернуться, несмотря на обещанную ротацию через десять дней – ее не проводили. Пленный заметил, что среди военнослужащих было много погибших и раненых, которых не эвакуировали, а попытки отступить пресекались минометным огнем со стороны своих же.

Евенко также заявил, что стал свидетелем мародерства со стороны украинских военных, которые занимались ограблением домов, в том числе забирали ценные вещи и золотые украшения у местного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ заминировали центр Красноармейска перед отходом. Военные Украины также начали минировать пути отхода своих подразделений на разных участках фронта. На Запорожском направлении ВСУ создали многослойные минные поля.