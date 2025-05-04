Мотострелки уничтожили украинский дрон «Баба-Яга» под Харьковом

  • Новость часаПВО уничтожила три украинских беспилотника над Мурманской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция и США начали борьбу за власть в Ватикане
    В Раде обвинили Зеленского в шантаже депутатов из-за сделки по недрам
    Названа причина резкого недомогания Вучича
    Власти США заявили о риске масштабного блэкаута
    Кадыров сообщил о разгроме группы ВСУ при попытке прорыва в Курскую область
    Медведев не стал гарантировать наступление в Киеве 10 мая
    В партии Фицо оценили сообщения об отмене его визита в Москву
    Newsweek: В Европе создадут замену F-35 из-за разногласий с США
    В Волгоградской области показали гигантскую воронку на пляже (видео)
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    33 комментария
    4 мая 2025, 01:32 • Новости дня

    Мотострелки уничтожили украинский дрон «Баба-Яга» под Харьковом

    Российские мотострелки поразили БПЛА ВСУ «Баба-Яга» под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    На харьковском направлении бойцы российского мотострелкового полка сбили ударный гексакоптер «Баба-Яга» с помощью FPV-дрона.

    Об этом передает РИА «Новости». В Минобороны сообщили, что расчет FPV-дрона 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил украинский гексакоптер на харьковском направлении.

    В ведомстве подчеркнули, что оператор с позывным «Волк» заметил дрон ВСУ с помощью тепловизорной камеры. После этого он выполнил маневр захода и пикирования, поразив «Бабу-Ягу» осколочно-фугасной боевой частью FPV-дрона.

    Также уточняется, что средства разведки выявили вражеский дрон и оперативно передали координаты расчету FPV-дрона российской армии, что позволило быстро нанести удар по беспилотнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казак Юрий Деев рассказал, что тяжелый украинский дрон «Баба-Яга» можно подбить только автоматом, если попасть в аккумулятор, а дробовик неэффективен. Летом он сбил шесть таких дронов из автомата Калашникова, используя для ночной охоты только тепловизор и оружие.

    Во время освобождения Успеновки в ДНР российский оператор БПЛА обнаружил и тараном уничтожил вражеский квадрокоптер «Баба-Яга», спасая штурмовиков от сброса снарядов.

    Силы мобильных разведывательных групп в Херсонской области ликвидировали пять беспилотников типа «Баба-Яга», включая гексокоптер и четыре квадрокоптера.

    3 мая 2025, 07:20 • Новости дня
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» не допустила вторжения украинских военных в Курскую область, атака ВСУ закончилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих.

    В направлении Гоптаровки пытались прорваться 18 украинских военных, 11 из них российские войска взяли в плен, остальных уничтожили, сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Прорыва государственной границы не допущено. За последние месяцы это первая массовая сдача в плен целого подразделения ВСУшников, которая стала возможной благодаря уникальной операции «Северян», – говорится в сообщении.

    Операторы FPV и артиллеристы уничтожают силы ВСУ, не допуская приближения украинских войск к госгранице на направлении Поповки и Демидовки. На Сумском направлении российские силы увеличивают полосы безопасности.

    У сел Водолаги и Локня ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов. «В районе Локни подразделения 36 обрмп ВМСУ утратили боеспособность и были выведены в Сумы для восстановления боеспособности. На данном участке фронта их полностью заменили ВСУшники из 1 отбр», – говорится в сообщении.

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 1,6 тыс. м, уничтожено пять единиц бронетехники ВСУ. На Волчанском направлении российские войска продвинулись в городской застройке и в окрестных лесных массивах.

    За сутки потери ВСУ составили свыше 190 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 30 на Краснояружском направлениях).

    Напомним, сообщалось о полном переносе боев на украинскую территорию в Краснояружском приграничье.

    Коментарии (27)
    3 мая 2025, 13:28 • Новости дня
    Медведев пригрозил Зеленскому последствиями в случае атак на Москву в День Победы
    Медведев пригрозил Зеленскому последствиями в случае атак на Москву в День Победы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского от трехдневного перемирия и угрозы гостям на параде в Москве в честь 80-летия Победы.

    Медведев обратил внимание на слова Зеленского о том, что власти Украины не могут гарантировать безопасности мировых лидеров, которые приедут в Москву 9 мая. «А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», – указал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он также добавил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

    Ранее Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США. Также он пригрозил иностранным лидерам, которые собираются посетить Москву 9 мая.

    Коментарии (60)
    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Коментарии (2)
    3 мая 2025, 12:29 • Новости дня
    Зеленский отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве
    Зеленский отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы, предложив взамен тридцатидневное прекращение огня на условиях США. Также Зеленский пригрозил иностранным лидерам, готовящимся посетить Москву 9 мая.

    Киев выступает за принятие американской стратегии урегулирования конфликта, предусматривающей безусловное прекращение огня на тридцать дней, передает «Интерфакс-Украина».

    «Безусловное прекращение огня – модель, которую предложили американцы. Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», – заявил он.

    Также Зеленский подчеркнул, что украинские власти не несут ответственности за безопасность иностранных гостей, посещающих Россию на 9 мая, и не будут предоставлять никаких гарантий.

    По его словам, украинская сторона рекомендует иностранцам воздержаться от поездок в Россию в связи с вопросами безопасности, а решение об участии в мероприятиях – личный выбор каждого.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая.

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

    Коментарии (29)
    3 мая 2025, 03:17 • Новости дня
    Кубань подверглась атаке БПЛА и безэкипажных катеров
    Кубань подверглась атаке БПЛА и безэкипажных катеров
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Краснодарский край, сообщил кубанский оперштаб.

    В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников «упали по двум адресам», пострадавших нет. Произошел пожар в районе Сухого озера, также поврежден частный дом, сообщил оперштаб в Telegram.

    Кроме того, в Telegram оперштаба приводится сообщение главы Новороссийска Андрея Кравченко: «В акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров украинского режима».

    Напомним, украинские БПЛА атаковали также Ростовскую областьКрым и Брянскую область.

    Коментарии (5)
    3 мая 2025, 15:13 • Новости дня
    Песков назвал цель перемирия ко Дню Победы

    Песков: Цель перемирия ко Дню Победы – проверить готовность Украины к миру

    Песков назвал цель перемирия ко Дню Победы
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ожидает от Украины четких действий по деэскалации в период майского перемирия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, реакция властей Украины на инициативу России о перемирии стала своеобразным испытанием на готовность Киева к миру, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Москва будет ждать от украинской стороны не размытых, а окончательных заявлений и, главное, действий, направленных на снижение напряженности в праздничные дни.

    Представитель Кремля заявил, что заявления киевских властей о перемирии на время 80-летия Победы свидетельствуют о нацистской основе режима.

    По словам пресс-секретаря президента России, нежелание киевского режима прямо ответить на предложение Москвы ясно демонстрирует идеологическую основу современной власти на Украине.

    Песков добавил, что для украинских властей праздник Победы над гитлеровской Германией и нацизмом не является значимым событием.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

    Коментарии (25)
    3 мая 2025, 10:36 • Новости дня
    В Новороссийске объявили режим ЧС после ночной атаки ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Чрезвычайный режим введен в Новороссийске после ночной атаки, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В своем Telegram-канале он указал, что власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Новороссийске после повреждений домов, вызванных ночной атакой украинских военных.

    Кравченко сообщил, что повреждения зафиксированы в многоквартирных домах жилого комплекса «Аврора» и на улице Суворовской, а также в частном секторе Восточного района.

    На месте оперативно работают экстренные службы.

    Власти заверили, что при необходимости, будут организованы пункты временного размещения для пострадавших жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.

    Коментарии (0)
    3 мая 2025, 14:56 • Новости дня
    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая

    Захарова: Зеленский прямо угрожает лидерам, которые едут в Москву на 9 мая

    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Злобный наркоджин» Владимир Зеленский 9 мая будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист «зиганет» фашистам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что последние заявления Владимира Зеленского, отвергшего перемирие на 9 Мая и пригрозившего мировым лидерам, свидетельствуют о террористических намерениях украинского руководства.

    «То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, – это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись», – отметила дипломат.

    Захарова напомнила о сносах памятников героям Великой Отечественной войны, эксгумации останков красноармейцев и запрет исполнения песен на русском языке на Украине, которые, по ее словам, являются наглядными доказательствами неонацистской сущности киевского режима.

    Ранее Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на этот отказ и угрозы гостям на параде в Москве, и предрек последствия для Киева.

    Эксперты анализировали, как инициатива о перемирии в честь 80-летия Победы может стать проверкой готовности Украины к миру.

    Коментарии (11)
    3 мая 2025, 11:00 • Новости дня
    Spiegel: Трамп поставил странам НАТО ультиматум из-за оборонных расходов

    Spiegel сообщил о возможном отсутствии Трампа на июньском саммите НАТО

    Spiegel: Трамп поставил странам НАТО ультиматум из-за оборонных расходов
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп может не принять участие в саммите НАТО в июне, если страны альянса не увеличат военные расходы, пишет Spiegel.

    По данным издания, американский президент выдвинул ультиматум по оборонным расходам странам-членам НАТО перед проведением ежегодного саммита, назначенного на июнь, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что изначально некоторые страны, включая Германию, сомневались в серьезности этого требования.

    Издание указывает, что новый посол США при НАТО Мэтью Витакер сообщил представителям стран-участниц, что администрация требует обязательства тратить не менее пяти процентов ВВП на оборону.

    Ранее сообщалось, что конгрессмены представили законопроект об увеличении военных расходов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Испании объявило о старте масштабной программы перевооружения и увеличении военного бюджета, Дональд Трамп заявил о намерении оказать давление на Китай и Европу при помощи роста военного бюджета США, а в Риме прошли массовые протесты против планов перевооружения Евросоюза.

    Коментарии (6)
    3 мая 2025, 20:35 • Новости дня
    ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Мурманской областью

    Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Мурманской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 19:10 до 19:50 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Мурманской области.

    Ранее сообщалось, что в Черном море российские военные уничтожили два украинских безэкипажных катера ВСУ.

    Коментарии (14)
    3 мая 2025, 17:57 • Новости дня
    На Украине похвастались рекордным сокращением русскоязычных учеников
    На Украине похвастались рекордным сокращением русскоязычных учеников
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских учебных заведениях стартовала новая волна проверок соблюдения обязательного использования государственного языка, а число учащихся на русском языке существенно снизилось, заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь.

    Проверки по использованию госязыка в школах Украины проводятся совместно Государственной службой качества образования Украины и аппаратом языкового омбудсмена Тараса Кременя, передает ТАСС.

    Мониторинг охватывает все учреждения среднего образования и нацелен на обеспечение функционирования украинского языка не только в учебном процессе, но и во всех сферах школьной жизни.

    По данным Кременя, число школьников, обучающихся на русском языке или изучающих его как иностранный, сократилось с примерно 100 тыс. в 2021–2022 учебном году до 345 детей. Власти Украины отмечают тенденцию к дальнейшему снижению этого показателя с 2022 года.

    Креминь подчеркнул, что с нового учебного года русский язык полностью исчезнет из украинских школ.

    Также Креминь заявил, что украинский должен звучать не только на уроках, на перерывах, но и «в библиотеке, спортзале и бомбоубежище, то есть везде».

    Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил о недопустимости использования русского языка на украинских телеканалах.

    Украинский националист Дмитрий Корчинский выступил за физическое воздействие на взрослых и детей за разговоры на русском языке.

    До этого актер Богдан Бенюк предложил жестко наказывать детей за использование русского языка.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что денацификация Украины необходима, чтобы защитить детей от подобных нападений.

    Коментарии (10)
    3 мая 2025, 20:47 • Новости дня
    В Раде обвинили Зеленского в шантаже депутатов из-за сделки по недрам
    В Раде обвинили Зеленского в шантаже депутатов из-за сделки по недрам
    @ Пресс-служба офиса Владимира Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выступила с критикой инициативы Владимира Зеленского, призвавшего США лишать визы депутатов, которые не поддержат соглашение по недрам.

    Геращенко считает заявления Зеленского политическими угрозами законодательному органу и подчеркнула, что с Радой необходимо вести диалог, а не шантажировать ее, передает РИА «Новости».

    Также Геращенко обвинила Зеленского в незнании конституции Украины. По ее словам, 80-я статья документа гласит: народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

    Ранее Зеленский отмечал, что в парламенте есть не только отдельные депутаты, но и целые партии, которые выступают против ратификации сделки по недрам с США. Он заявил, что США должны «просто отменить визы» всем этим парламентариям.

    Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с США по природным ресурсам, рассчитывая на его быстрое одобрение. Соединенные Штаты и Киев ранее подписали сделку, предусматривающую совместное управление природными ресурсами Украины.

    Коментарии (7)
    3 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины
    Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти согласовали контракт на обслуживание и модернизацию истребителей F-16 для Украины, включая поставку запасных частей и оборудования, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

    «Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по обучению и по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 310,5 млн долларов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В контракте предусмотрено обучение украинских специалистов, поставка запасных частей, расходных материалов, комплектующих, а также наземного оборудования для технического обслуживания этих самолетов.

    Как уточнили в Пентагоне, соглашение также включает модернизацию и доработку истребителей. По заявлению ведомства, «предлагаемая продажа... не изменит основного военного баланса в регионе».

    War Zone со ссылкой на представителя ВВС США сообщал, что США передают Украине нерабочие истребители F-16, которые хранятся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов, находящихся на вооружении ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля, при этом документ не предусматривает предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона. После его подписания сообщалось, что США собрались продать Киеву вооружения на сумму около 50 млн долларов.

    Коментарии (6)
    3 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    Минобороны: Черноморский флот уничтожил 23 морских дрона ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в течение суток нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за последние сутки Черноморский флот уничтожил 23 украинских безэкипажных катера, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крыма.

    Также за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны России ликвидировано семь управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд систем HIMARS американского производства и 292 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.

    Также российские силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

    Коментарии (13)
    3 мая 2025, 07:39 • Новости дня
    Дети пострадали в результате атаки беспилотников на Новороссийск
    Дети пострадали в результате атаки беспилотников на Новороссийск
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате массированной атаки беспилотников на Черноморское побережье Краснодарского края пострадали двое взрослых и два ребенка, повреждены резервуары на зерновом терминале, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    «Самые серьезные последствия – в Новороссийске», – сообщил губернатор в Telegram.

    В городе повреждения получили три многоквартирных жилых дома, двое взрослых и два ребенка пострадали. Обломками БПЛА повреждены три резервуара на зерновом терминале. Кроме того, атакам подвеглись станица Тамань, Юровка и Цибанобалка под Анапой, повреждены частные дома.

    «Атака киевского режима на гражданские объекты региона продолжается», – говорится в сообщении.

    Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в Telegram, что отражена «массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет».

    Напомним, сообщалось, что украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Краснодарский край.

    Коментарии (3)
    3 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 170 украинских БПЛА

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 170 украинских БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    За минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь с 22.00 до 05.00 дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Из них 96 были сбиты над территорией Крыма, 47 – над Краснодарским краем, девять – над Ростовской областью, по восемь – над Брянской и Курской областями, а также два – над Белгородской областью.

    Ранее сообщалось, что украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Краснодарский край.

    Коментарии (9)
    Главное
    На Украине похвастались рекордным сокращением русскоязычных учеников
    Песков объяснил цель перемирия ко Дню Победы
    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    ФСБ рассказала о массовом убийстве Британией советских пленных в 1945 году
    Зеленский отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве
    Россиян предупредили об уголовном наказании за некоторые растения на дачах

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

    Перейти в раздел

    Илону Маску приписали заслуги другого человека

    Безликий партийный функционер Рассел Воут превратился в самого влиятельного чиновника Вашингтона и «серого кардинала» Дональда Трампа, пишут американские СМИ. Именно Воут ответственен за все победы над врагами, которые приписывают Илону Маску, так как он реально знает, как в США устроена власть. Подробности

    Перейти в раздел

    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

    Перейти в раздел

    Замена Уолтца будет выгодна России

    Дональд Трамп подтвердил сообщения об увольнении Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности. Президент США намерен назначить Уолтца постпредом при ООН. В американской прессе уже начали циркулировать слухи о том, кто мог бы занять место советника – и наиболее вероятный претендент Москву устраивает. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............