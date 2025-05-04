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Мотострелки уничтожили украинский дрон «Баба-Яга» под Харьковом
Российские мотострелки поразили БПЛА ВСУ «Баба-Яга» под Харьковом
На харьковском направлении бойцы российского мотострелкового полка сбили ударный гексакоптер «Баба-Яга» с помощью FPV-дрона.
Об этом передает РИА «Новости». В Минобороны сообщили, что расчет FPV-дрона 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил украинский гексакоптер на харьковском направлении.
В ведомстве подчеркнули, что оператор с позывным «Волк» заметил дрон ВСУ с помощью тепловизорной камеры. После этого он выполнил маневр захода и пикирования, поразив «Бабу-Ягу» осколочно-фугасной боевой частью FPV-дрона.
Также уточняется, что средства разведки выявили вражеский дрон и оперативно передали координаты расчету FPV-дрона российской армии, что позволило быстро нанести удар по беспилотнику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, казак Юрий Деев рассказал, что тяжелый украинский дрон «Баба-Яга» можно подбить только автоматом, если попасть в аккумулятор, а дробовик неэффективен. Летом он сбил шесть таких дронов из автомата Калашникова, используя для ночной охоты только тепловизор и оружие.
Во время освобождения Успеновки в ДНР российский оператор БПЛА обнаружил и тараном уничтожил вражеский квадрокоптер «Баба-Яга», спасая штурмовиков от сброса снарядов.
Силы мобильных разведывательных групп в Херсонской области ликвидировали пять беспилотников типа «Баба-Яга», включая гексокоптер и четыре квадрокоптера.