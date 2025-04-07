Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.0 комментариев
Оператор БПЛА уничтожил вражеский дрон «Баба-Яга» тараном в Успеновке
Российский оператор БПЛА уничтожил квадрокоптер «Баба-Яга» тараном
Во время освобождения Успеновки в ДНР оператор российского БПЛА обнаружил вражеский квадрокоптер «Баба-Яга», который завис над штурмовиками для сброса снарядов, и уничтожил его тараном, предотвратив атаку.
При освобождении населенного пункта Успеновка в Донецкой Народной Республике оператор беспилотного летательного аппарата уничтожил вражеский квадрокоптер, сообщает РИА «Новости». БПЛА, использовавшийся российской армией для наблюдения за штурмовой группой, заметил дрон типа «Баба-Яга», который завис над штурмовиками для сброса снарядов. Командир взвода БПЛА 506-го мотострелкового полка Роман Грецких отметил, что по команде командира батальона их аппарат пошел на таран, чтобы предотвратить атаку.
Оператор с позывным «Рогоз» вел наблюдение с помощью БПЛА DJI Mavic и засек вражеский дрон в темное время суток. Благодаря своевременным действиям, удалось избежать сброса снарядов на штурмовую группу. Грецких подчеркнул, что постоянно следят за перемещением противника с помощью дронов, несмотря на сложные погодные условия.
Он отметил, что «Мавики» постоянно дежурят в небе, чтобы предотвратить перемещения и подкрепления противника. Операторы ведут круглосуточное наблюдение, несмотря на погоду, ветер и дождь, и осуществляют сотни, а порой и тысячи вылетов в день для контроля ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные на километр прошли вглубь обороны ВСУ в районе Нового в ДНР и продвинулись к Катериновке. Российская армия также захватила украинские позиции на реке Жеребец. Российские войска начали бои за взятие Григоровки в ДНР.