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Российские войска начали бои за взятие Григоровки в ДНР
Российские войска приступили к атаке на позиции ВСУ в селе Григоровка, расположенном в Донецкой народной республике, что стало возможным после улучшения тактического положения в регионе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские войска начали атаковать позиции вооруженных сил Украины в селе Григоровка, расположенном в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что атака началась после продвижения российских войск в западном направлении от Белогоровки и улучшения тактической позиции в кременских лесах.
Эксперт добавил, что в данный момент продолжаются активные мероприятия, направленные на освобождение Григоровки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали оперативное возведение укреплений за пределами Константинополя в Донецкой Народной Республике, а российские войска освободили населенные пункты Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР. Также сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы России мешают артиллерии ВСУ в районе Белогоровки.