На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Российская разведка уничтожила пять дронов «Баба-Яга» в Херсонской области
Пять беспилотников типа «Баба-Яга», включая гексокоптер и четыре квадрокоптера противника, были ликвидированы силами мобильных разведывательных групп в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
В Telegram-канале ведомства говорится, ВС РФ ликвидировали пять вражеских дронов. Отмечается, что речь идет об одном гексокоптере и четырех квадрокоптерах типа «Баба-Яга», которые были уничтожены в Херсонской области.
Как указали в Минобороны, операцию провели мобильные группы воздушного наблюдения и расчет БПЛА разведывательного подразделения группировки войск «Днепр».
В четверг ВС России уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, три тяжелых коптера «Баба-Яга» и девять пунктов управления беспилотной авиацией в Запорожской области.
Ранее в российской группировке «Север» сообщили, что украинские войска начали интенсивнее использовать тяжелые гексакоптеры «Баба-яга» в Белгородской области.
Напомним, во время освобождения Успеновки в ДНР оператор российского БПЛА обнаружил вражеский квадрокоптер «Баба-яга», который завис над штурмовиками для сброса снарядов, и уничтожил его тараном.