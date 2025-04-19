Российская разведка уничтожила пять дронов «Баба-Яга» в Херсонской области

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, ВС РФ ликвидировали пять вражеских дронов. Отмечается, что речь идет об одном гексокоптере и четырех квадрокоптерах типа «Баба-Яга», которые были уничтожены в Херсонской области.

Как указали в Минобороны, операцию провели мобильные группы воздушного наблюдения и расчет БПЛА разведывательного подразделения группировки войск «Днепр».

В четверг ВС России уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, три тяжелых коптера «Баба-Яга» и девять пунктов управления беспилотной авиацией в Запорожской области.

Ранее в российской группировке «Север» сообщили, что украинские войска начали интенсивнее использовать тяжелые гексакоптеры «Баба-яга» в Белгородской области.

Напомним, во время освобождения Успеновки в ДНР оператор российского БПЛА обнаружил вражеский квадрокоптер «Баба-яга», который завис над штурмовиками для сброса снарядов, и уничтожил его тараном.