Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.24 комментария
Путин расширил список преступлений, за которые лишат приобретенного гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий лишение приобретенного гражданства за совершение тяжких преступлений, среди которых экстремизм и насильственные действия.
Согласно Федеральному закону №316 от 31 июля, опубликованному на сайте официального опубликования правовых актов, лишить приобретенного гражданства России теперь могут за убийство, преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, групповые и особо жестокие изнасилования, развратные действия и половые связи с детьми 12-14 лет.
Кроме того, публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганда терроризма, воздействие на критическую информационную инфраструктуру и сотрудничество с иностранными государствами против безопасности России тоже являются основанием для лишения приобретенного гражданства.
Помощь противнику и содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, а также решений иностранных госорганов против безопасности РФ, пропаганда и демонстрация нацистской символики законодательно лишат исполнителя вышеописанного приобретенного гражданства, передает ТАСС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, члены семей иностранных граждан, погибших при участии в спецоперации на Украине по контракту, получили право обращаться за получением российского гражданства.