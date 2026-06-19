Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.33 комментария
Саммит ЕС не определил кандидатуру переговорщика с Россией
Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Россией и параметры диалога, следует из текста итогового документа.
Лидеры Евросоюза на встрече ограничились общим призывом к перемирию, передает ТАСС.
В принятом заявлении из 18 пунктов дипломатии посвятили лишь один, где сказано: «Евросовет поддерживает дипломатические усилия, нацеленные на то, чтобы привести <...> к завершению войны».
Одновременно саммит призвал Россию согласиться на полное, безусловное и немедленное перемирие.
Оставшиеся 17 пунктов документа направлены на дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций. В них содержится призыв как можно быстрее утвердить 21-й пакет санкций Евросоюза, а также планы по расширению поставок ударных вооружений Киеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить контакты с Москвой для подготовки возможных переговоров по Украине.
Еврокомиссия начала готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан России.