Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.4 комментария
Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что из-за атак на российские города следует отказаться от любых правил в отношении Киева.
«С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», – написал он в Max.
По его словам, за гранью приемлемого для Москвы в отношении Киева должно остаться лишь умышленное, то есть заведомо намеренное, уничтожение гражданских лиц.
Все остальные действия он назвал вполне допустимыми, несмотря на реакцию украинского руководства и европейских стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Медведев призвал многократно усилить огневое воздействие по украинской столице.
Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительно осудил продолжающиеся атаки киевского режима по мирным российским городам.