В центре Киева полиция задержала противников проведения гей-парада

Tекст: Александра Юдина

Известно, что сотрудники полиции в бронежилетах повалили протестующих на землю, надели наручники и увели их в автозак, после чего автомобиль покинул место происшествия, передает ТАСС.

Точное число задержанных не уточняется. По информации местных СМИ, попытки сорвать проведение гей-парада предпринимали представители праворадикальных организаций, которые устроили потасовку с полицейскими.

Издание сообщает, что сейчас площадь остается оцепленной, а на мероприятии собралось около 50 человек. Первоначально акцию планировали провести в павильоне киевского Экспоцентра, но из-за соображений безопасности организаторы перенесли ее на Михайловскую площадь рядом со зданием МИД.

Такой выбор вызвал резкую реакцию раскольнической Православной церкви Украины. В Киевской митрополии ПЦУ заявили, что воспринимают проведение акции у стен Михайловского Златоверхого монастыря как провокацию, направленную на создание скандала и саморекламу.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о прекращении проведения ЛГБТ-парадов в Будапеште. До этого власти Кишинева приняли решение о запрете ЛГБТ-мероприятий.