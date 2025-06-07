Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
В центре Киева полиция задержала противников проведения гей-парада
Полиция задержала несколько молодых людей, протестовавших против проведения акции сторонников ЛГБТ в центре Киева, сообщает украинское издание «Страна».
Известно, что сотрудники полиции в бронежилетах повалили протестующих на землю, надели наручники и увели их в автозак, после чего автомобиль покинул место происшествия, передает ТАСС.
Точное число задержанных не уточняется. По информации местных СМИ, попытки сорвать проведение гей-парада предпринимали представители праворадикальных организаций, которые устроили потасовку с полицейскими.
Издание сообщает, что сейчас площадь остается оцепленной, а на мероприятии собралось около 50 человек. Первоначально акцию планировали провести в павильоне киевского Экспоцентра, но из-за соображений безопасности организаторы перенесли ее на Михайловскую площадь рядом со зданием МИД.
Такой выбор вызвал резкую реакцию раскольнической Православной церкви Украины. В Киевской митрополии ПЦУ заявили, что воспринимают проведение акции у стен Михайловского Златоверхого монастыря как провокацию, направленную на создание скандала и саморекламу.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о прекращении проведения ЛГБТ-парадов в Будапеште. До этого власти Кишинева приняли решение о запрете ЛГБТ-мероприятий.