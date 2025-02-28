Орбан запретил ЛГБТ-парады в Будапеште

Венгерский премьер Орбан заявил о прекращении ЛГБТ-парадов в Будапеште

Tекст: Александра Юдина

Орбан сделал заявление о прекращении проведения ЛГБТ-парадов в Будапеште, передает РИА «Новости».

Он отметил, что после отъезда из страны экс-посла США Дэвида Прессмана, который ранее возглавлял эти мероприятия, парады больше не будут проходить.

Орбан подчеркнул, что Венгрия сталкивается с давлением со стороны западного мира, однако власти страны пресекают попытки распространения так называемой гендерной лихорадки.

Решение о запрете ЛГБТ-парадов было принято в условиях отсутствия международной защиты после отъезда Прессмана. Экс-посол, открытый гей, покинул Венгрию в январе. Кандидатура нового посла США в Венгрии пока неизвестна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Прессман раскритиковал венгерское правительство за «антиамериканские отношения» и связи с Россией, что вызвало недовольство властей Венгрии.