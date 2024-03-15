Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.0 комментариев
В Венгрии раскритиковали речь посла США в Будапеште
Венгерские власти назвали речь посла США в Будапеште неподобающей
Венгерское правительство сочло неподобающей речь посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, в ходе которой он раскритиковал правительство республики за « антиамериканские отношения» и связи с Россией.
В этой связи госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в дипведомстве страны Тамаш Менцер в своем Facebook* (запрещен в России) указал, что Венгрия всегда относилась к США с большим уважением, а выступление было достойно не посла, а левого политического активиста, передает ТАСС.
Также госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Золтан Ковач отметил, что все мероприятие стало новым «примером махинаций левых либералов», которые, по его мнению, люди наблюдали на протяжении последнего десятилетия.
По его словам, посол решил больше не притворяться нейтральным.
Ранее министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла США в Будапеште из-за высказываний американского лидера Джо Байдена, заявившего о стремлении венгерского премьера Виктора Орбана к диктатуре.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ