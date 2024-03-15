В Венгрии раскритиковали речь посла США в Будапеште

Венгерские власти назвали речь посла США в Будапеште неподобающей

Tекст: Александра Юдина

В этой связи госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в дипведомстве страны Тамаш Менцер в своем Facebook* (запрещен в России) указал, что Венгрия всегда относилась к США с большим уважением, а выступление было достойно не посла, а левого политического активиста, передает ТАСС.

Также госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Золтан Ковач отметил, что все мероприятие стало новым «примером махинаций левых либералов», которые, по его мнению, люди наблюдали на протяжении последнего десятилетия.

По его словам, посол решил больше не притворяться нейтральным.

Ранее министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла США в Будапеште из-за высказываний американского лидера Джо Байдена, заявившего о стремлении венгерского премьера Виктора Орбана к диктатуре.