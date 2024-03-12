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Посла США в Будапеште вызвали в МИД из-за слов Байдена об Орбане
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла США в Будапеште из-за высказываний американского лидера Джо Байдена, заявившего о стремлении венгерского премьера Виктора Орбана к диктатуре.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что подобные заявления Белого дома серьезно осложняют двусторонние отношения, передает РИА «Новости».
Ранее Байден, комментируя состоявшуюся в субботу встречу Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом, заявил, что венгерский премьер «добивается диктатуры».