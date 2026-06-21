NYT: Исторический конфликт поставил под угрозу союз Киева и Варшавы

Tекст: Ольга Иванова

Исторический спор между Польшей и Украиной разгорелся с новой силой после учреждения Владимиром Зеленским награды в честь украинских националистов, пишет The New York Times. Президент Польши Кароль Навроцкий пригрозил отозвать высшую государственную награду, врученную украинскому лидеру. В ответ Зеленский пообещал вернуть орден самостоятельно.

«Россия сейчас открывает шампанское», – заявила политолог Варшавского университета Александра Иванюк, комментируя обострение двусторонних отношений. По ее мнению, обе стороны стратегически вредят себе ради сиюминутных политических выгод, а главным бенефициаром конфликта становится Москва.

Украинская политическая элита встала на сторону своего президента. О готовности вернуть польские награды уже объявили глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также три бывших руководителя страны. Причиной конфликта стало разное отношение к Украинской повстанческой армии*: в Киеве ее считают борцом за независимость, а в Варшаве обвиняют в массовых убийствах десятков тысяч мирных граждан в 1943 году.

Премьер-министр Польши Дональд Туск попытался снизить градус напряженности, отметив, что конфликт шокирует союзников. Однако ситуация усугубляется растущим недовольством поляков, которые считают, что Киев не проявляет должной благодарности за оказанную военную помощь и прием около двух млн беженцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА* (признана в РФ экстремистской).

В ответ глава киевского режима отправил эту награду обратно логистической компанией.

Бывшие президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма в знак солидарности отказались от своих польских орденов.