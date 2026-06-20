Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.6 комментариев
Ющенко и Кучма отказались от Ордена Белого орла
Экс-президенты Украины Ющенко и Кучма отказались от польского ордена Белого орла
Экс-президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма вслед за украинскими чиновниками приняли решение отказаться от Ордена Белого орла, которым ранее их награждали власти Польши.
Пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова заявила, что третий президент Украины в знак несогласия пересмотреть решение о награждении Владимира Зеленского решил отказаться от Ордена Белого Орла, передает РИА «Новости».
Кроме того, решил отказаться от польского ордена бывший президент Украины Леонид Кучма, его наградили в 1997 году.
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому, который лишил его этой награды за героизацию членов УПА* (экстремистская организация, запрещена в России).
Директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач ранее потребовал от Зеленского личных извинений и объяснения решения присвоить подразделению ВСУ имя героев УПА.
Решение президента Польши лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ