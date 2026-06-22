«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.28 комментариев
РБК: Центробанк отказался создать альтернативную платежную систему
Регулятор не поддержал инициативу Сбербанка, Альфа-банка и Т-банка по разработке совместной платежной системы, которая могла бы конкурировать с действующей Национальной системой платежных карт.
Центробанк концептуально отверг идею запуска нового финансового сервиса, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, ЦБ не устроила как концепция платформы на основе карточных расчетов, так и вторая версия бизнес-модели, предполагавшая транзакции по QR-кодам.
Банк России счел предложенные варианты недостаточно технологичными по сравнению с уже существующими на отечественном рынке решениями.
«Позиция регулятора была довольно жесткой», – отметил один из источников.
Окончательное решение было озвучено банкирам на встрече в мае после серии предварительных совещаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк в январе сообщил о решении ввести единый QR-код для любых платежей. Он обязал российские кредитные организации применять его для любых денежных переводов. В России с 1 сентября решили ввести универсальный QR-код для оплаты товаров.