Мошенники начали красть деньги россиян через фейковые домовые чаты

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дистанционные мошенники разработали новую схему обмана россиян под предлогом проблем с работой Telegram, передает ТАСС.

Аферисты отправляют потенциальным жертвам сообщения о том, что из-за сбоев чат их дома переносится в другой мессенджер.

«Добавить?», – предлагается в сообщении.

В дальнейшем злоумышленники под различными предлогами выманивают у человека персональные данные и код из SMS. После получения необходимой информации преступники запускают схему с хищением накоплений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Московской области предупреждала граждан о создании злоумышленниками поддельных соседских бесед для кражи персональной информации.

Сенатор Артем Шейкин раскрыл механизм имитации аферистами утечки личных данных под видом технической поддержки.

Министерство внутренних дел России зафиксировало рассылку приглашений в группы жильцов от имени управляющих компаний для получения СМС-кодов.