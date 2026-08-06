Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.7 комментариев
Мошенники начали красть деньги россиян через фейковые домовые чаты
Злоумышленники рассылают сообщения о переносе бесед соседей из Telegram в другие мессенджеры из-за якобы плохой работы приложения, чтобы похитить личные данные и сбережения.
Дистанционные мошенники разработали новую схему обмана россиян под предлогом проблем с работой Telegram, передает ТАСС.
Аферисты отправляют потенциальным жертвам сообщения о том, что из-за сбоев чат их дома переносится в другой мессенджер.
«Добавить?», – предлагается в сообщении.
В дальнейшем злоумышленники под различными предлогами выманивают у человека персональные данные и код из SMS. После получения необходимой информации преступники запускают схему с хищением накоплений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Московской области предупреждала граждан о создании злоумышленниками поддельных соседских бесед для кражи персональной информации.
Сенатор Артем Шейкин раскрыл механизм имитации аферистами утечки личных данных под видом технической поддержки.
Министерство внутренних дел России зафиксировало рассылку приглашений в группы жильцов от имени управляющих компаний для получения СМС-кодов.