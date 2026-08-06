Москва системно и жестко разрушает тот фантастический мир, который Пашинян рисует для армянского населения. Мир, где этому населению все должны просто по определению, где его политические прожекты будут беспрекословно оплачиваться за счет российских налогоплательщиков, и где за свои поступки не нужно отвечать.0 комментариев
Люксембург обвинил страны Евросоюза в политическом шантаже через Шенген
Люксембург осудил использование Шенгена как инструмента политического давления
Планы 22 стран Евросоюза временно восстановить пограничный контроль из-за наплыва нелегалов в испанскую Сеуту столкнулись с резким сопротивлением властей Люксембурга.
Министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден раскритиковал действия государств Евросоюза, передает РИА «Новости».
«Я подчеркнул, что не приемлю ситуацию, когда при каждом инциденте, связанном с миграцией, Шенген фактически берут в заложники», – заявил политик в интервью изданию Euractiv.
По словам главы ведомства, длительные проверки на внутренних границах подрывают доверие европейцев к интеграции. Глоден отметил, что усиление контроля не является эффективным методом борьбы с ростом популярности правых радикалов. Министр уверен в необходимости укреплять исключительно внешние рубежи объединения.
Дискуссия разгорелась после массового наплыва нелегалов в испанский анклав Сеута. Тогда границу пересекли около 72 тыс. человек, из которых почти 70 тыс. впоследствии вернулись в Марокко. В результате инцидента 22 европейские страны предложили временно восстановить внутренний пограничный контроль.
Люксембург оказался в числе пяти государств, отказавшихся поддержать данную инициативу. Эксперты отмечают, что прибывшие в Сеуту мигранты не получили доступа на материковую часть Испании, что ставит под сомнение целесообразность ужесточения проверок внутри Шенгенской зоны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел Испании сообщило о возвращении десятков тысяч нелегалов обратно в Марокко.
Проникшие в Сеуту африканские беженцы не смогли попасть на материковую часть страны.
Из-за массового прорыва иностранцев власти Италии допустили временную отмену свободного пересечения границы с Мадридом.