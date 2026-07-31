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    Мощь американских авианосцев увязывают с беспилотниками
    Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
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    Задержан передававший Киеву данные военных заводов шпион
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    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    8 комментариев
    31 июля 2026, 10:37 • Новости дня

    МИД Италии поддержал закрытие границ с Испанией из-за мигрантов

    Рим допустил приостановку действия Шенгенской зоны с Испанией из-за нелегалов

    Tекст: Мария Иванова

    Массовый прорыв марокканских нелегалов в испанский анклав Сеута заставил Рим рассмотреть возможность временной отмены свободного пересечения границы с Мадридом.

    Вице-премьер и глава итальянской дипломатии Антонио Таяни выразил согласие с идеей ограничения свободного пересечения границ. Об этом передает РИА «Новости».

    Ранее аналогичную позицию озвучила премьер-министр страны Джорджа Мелони, обеспокоенная потоком нелегалов.

    «Я выступаю за закрытие Шенгенской зоны с Испанией... Нелегальная и неконтролируемая иммиграция представляет угрозу национальной безопасности», – написал Таяни в социальных сетях.

    По мнению министра, кадры из автономного города свидетельствуют об ошибочности действий Мадрида. Он подчеркнул, что предоставление гражданства более чем 500 тыс. иностранцев лишь поощряет торговлю людьми.

    Накануне тысячи молодых марокканцев собрались у рубежей испанского анклава. Сотням человек удалось прорваться на территорию Евросоюза, вынудив местные власти направить туда дополнительные силы полиции и армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией.

    Власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в североафриканский город Сеуту.

    Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала недопустимым массовый прорыв нелегалов через границу.

    30 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за прошедшие сутки освободили Красноярское в Донецкой народной республике (ДНР), Юрченково в Харьковской области, а также Могрицы и Малую Слободку в Сумской области.

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Красноярское в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Новониколаевки, Анновки, Водянского, Матяшево, Сергеевки и Доброполья ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 350 военнослужащих и четыре бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Могрицей и Малой Слободкой в Сумской области, а также Юрченково в Харьковской области.

    Группировкой также нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кияницей, Уланово, Рыжевкой, Иволжанским, Угроедами Сумской области и городом Сумы, перечислили в Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Карасевки, Ивашкино, Цуповки, Колодезного, Приколотного, Петропавловки и Белого Колодезя.

    При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих и две бронемашины.

    В то же время группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Щуровки, Аркадевки, Нечволодовки Харьковской области, Райгородка, Донецкого, Яцковки и Старого Каравана ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Молочарки, Николаевки, Никаноровки, Веролюбовки, Николайполья, Алексеево-Дружковки и Славянска ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 155 военнослужащих и четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    Днем ранее они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

    До этого Вс России освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

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    30 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о приближении финала специальной военной операции.

    Выступая на молодежном форуме «Гвардейск», политик отметил значимость текущего этапа конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», – заявил Медведев.

    Политик добавил, что решение об участии в боевых действиях дается нелегко и сопряжено с серьезными рисками. Однако, по его словам, такой шаг свидетельствует об искренней любви к Родине. В завершение Медведев призвал участников беречь себя, подчеркнув, что стране нужна победа, но не любой ценой.

    Накануне Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранения страны.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин призвал политиков оказать максимальную поддержку бойцам на передовой.

    Весной зампред Совета безопасности отметил прямую связь безопасности государства с целями спецоперации.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    30 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    РЖД предупредили Армению о возврате инвестиций при разрыве договора
    РЖД предупредили Армению о возврате инвестиций при разрыве договора
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    РЖД потребуют возврата почти 400 млн долларов при расторжении концессии Арменией, заявил гендиректор российской компании Олег Белозеров.

    Белозеров подчеркнул, что российская сторона последовательно выполняет взятые в 2008 году обязательства, передает РИА «Новости».

    «Так или иначе, все права и обязанности сторон прописаны в концессионном договоре, стороной которого является и правительство Армении. Со своей стороны намерены твердо его придерживаться, и если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций», – отметил руководитель.

    Топ-менеджер пояснил, что концессия обеспечила республику современной транспортной сетью без затрат из государственного бюджета. При этом дивиденды акционерам никогда не выплачивались, а вся прибыль направлялась исключительно на развитие инфраструктуры. С 2008 по 2025 год общий объем инвестиций составил около 396,3 млн долларов.

    В компании с недоумением восприняли сообщения прессы о возможном взимании арендной платы. В холдинге напомнили, что предприятие остается одним из крупнейших работодателей в стране, регулярно повышая зарплаты 2500 сотрудников, а также активно обновляет подвижной состав.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил вероятности судебного спора вокруг дочернего предприятия РЖД.

    В апреле глава армянского правительства допустил обсуждение вопроса передачи российской концессии представителям Казахстана.

    До этого политик предлагал Москве продать право управления железнодорожной инфраструктурой дружественной стране.

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    30 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Минпромторг сообщил о задержании замглавы управления БПЛА Аллы Половченя
    Минпромторг сообщил о задержании замглавы управления БПЛА Аллы Половченя
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя задержана правоохранительными органами, сообщили в ведомстве.

    «Вчера правоохранительными органами была задержана заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя. Министерство оказывает содействие следственным действиям», – заявили в министерстве.

    До официального подтверждения сведения об аресте чиновницы распространялись в соцсетях. Согласно предварительным данным, причиной внимания силовиков стали подозрения в растрате, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы арестовал бывшего директора департамента Минпромторга Дмитрия Колобова по делу о мошенничестве.

    Месяцем ранее Следственный комитет задержал начальника управления ведомства Валентина Цупруна.

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    31 июля 2026, 08:24 • Новости дня
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам в порту Одессы, сообщило Минобороны.

    Вечером 30 июля российские военные ударили по порту Одессы, там были уничтожены резервуары с ГСМ, предназначавшиеся для нужд украинской армии, указало ведомство в Max.

    Для нанесения ударов применялось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.

    В порту Одессы уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд ВСУ. Также южнее Одессы на переходе морем поражен сухогруз. Сообщается, что данное судно занималось доставкой военных грузов в один из украинских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 июля российские военные поразили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса в порту Николаева.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России уничтожили украинский быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

    До этого ударные беспилотники атаковали два сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

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    30 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД
    Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Требования армянской стороны о дополнительных выплатах за Южно-Кавказскую железную дорогу лишены оснований при одностороннем пересмотре существующих договоренностей, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

    Министр экономического развития России Максим Решетников прокомментировал заявления руководства Армении о поиске альтернативных политических и экономических связей, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Южно-Кавказская железная дорога не является бесплатным активом.

    «ЮКЖД – не «бесплатный» актив российской компании, а предприятие, в которое мы уже проинвестировали более 30 млрд рублей, закупили новый подвижной состав и развиваем инфраструктуру на основе контрактных обязательств», – заявил Решетников.

    По словам министра, в случае одностороннего пересмотра обязательств и нанесения ущерба инвестору у России появятся основания для требования компенсации. Постановка вопроса о том, что российская сторона должна доплачивать Еревану в подобной ситуации, абсолютно безосновательна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил вероятность судебного спора вокруг Южно-Кавказской железной дороги.

    Генеральный директор РЖД Олег Белозеров предупредил о возврате почти 400 млн долларов при расторжении концессии.

    Ранее глава армянского правительства предложил Москве продать право на управление транспортной сетью другой стране.

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    30 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    На изъятых в машине митрополита Илариона наркотиках нашли отпечатки полицейского
    На изъятых в машине митрополита Илариона наркотиках нашли отпечатки полицейского
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На изъятых из машины митрополита Илариона в Чехии пакетах с запрещенными веществами были обнаружены исключительно отпечатки пальцев полицейского, проводившего досмотр.

    Архиерей рассказал об этом в четверг, сославшись на письмо своего адвоката, передает РИА «Новости».

    «Ни криминалисты, ни собака не обнаружили в автомобиле никаких следов, указывающих на то, что кто-либо из пассажиров имел контакт с запрещенным наркотиком. На изъятых пакетах, кошельке и банкнотах проводился поиск отпечатков пальцев и следов ДНК, однако были обнаружены только отпечатки пальцев полицейского, который их нашел», – процитировал митрополит письмо защиты.

    По словам иерарха, отсутствие видеосъемки, понятых и свидетелей во время обыска также вызывает вопросы. Защитник отметил, что машину остановили по анонимной наводке, а полицейский, нашедший кошелек с белым порошком и купюрами по 50 евро, был в форме, отличающейся от одежды коллег. Он проводил досмотр без перчаток, целенаправленно осматривая багажник. В результате полиция приостановила дело в отношении митрополита и его пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков.

    Позже правоохранительные органы отпустили священнослужителя без залога и подписки о невыезде.

    Накануне патриарх Кирилл вернул архиерея из Бразилии в подмосковный монастырь для ухода за матерью.

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    30 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры

    Эксперт Онуфриенко: Россия лишает Украину возможности защищать небо над портами

    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает предприятия украинского ВПК, выпускающие, в том числе, средства ПВО. Тем самым у Киева снижается возможность защищать небо над портами, через которые идет основной военный импорт в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее Россия поразила объекты ВПК в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях.

    «Удары по объектам так называемого украинского ВПК показывают, что Россия сосредотачивается на выведении из строя предприятий, выпускающих ракеты и БПЛА для атак в прифронтовой зоне и по нашим дальним тылам. Причем, поражаются не все площадки, а лишь критические для производства», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    В этой связи он указал на важность поражения объектов на заводе «Маяк», находящемся в Киеве. «Производимые на предприятии БПЛА Fire Point способны нести центнер взрывчатки на расстоянии до 1,5 тыс. км. То есть в данном случае Россия напрямую занимается повышением безопасности мирных жителей и инфраструктуры, расположенных в глубине страны», – отметил спикер.

    «Кстати, предприятие расположено на проспекте Степана Бандеры, что придает удару символическое значение», – заметил собеседник. «Я не раз бывал на «Маяке» – это огромный советский завод с корпусами из железобетона и массой подвальных помещений. Поэтому уверен, это далеко не последний удар», – добавил эксперт.

    «Важно также поражение мощностей «Электротехнического завода», занимающегося сборкой разведывательных и ударных беспилотников, в том числе мультикоптерного типа, к которым относится так называемая «Баба Яга» и его аналоги. Россия тем самым лишает Украину возможности к масштабированию производства ударных дронов», – пояснил Онуфриенко.

    «Подвергшийся удару «Львовский авиазавод» имеет большое значение для воздушных сил Украины. Судя по всему, там осталась часть советских мощностей, которые используются Киевом для сборки истребителей из комплектующих нескольких нерабочих самолетов. Также на площадке производятся дальнобойные ракеты «Фламинго». Это делает нашу задачу по выведению предприятия из строя принципиально важной», – указал спикер.

    Собеседник акцентировал внимание и на поражении агрегатно-детального завода «Львов-1», выпускающего комплексы ПВО проекта «Клон». «Россия лишает Украину возможности защищать небо над значимыми объектами военного производства и экспорта вооружений, в том числе над портами», – уточнил он.

    В этой связи эксперт упомянул об ударах минувшей ночью по сухогрузам в портах «Южный», «Одесса» и «Черноморск». «Снижение возможностей Украины производить средства ПВО дает возможность нашим ВКС пресекать военный импорт, проводимый в интересах ВСУ», – детализировал Онуфриенко.

    Помимо этого спикер указал на поражение мощностей ивано-франковского предприятия «Нефтемаш» и завода «Ровноазот» в Ровенской области. «Среди прочего, на этих площадках собираются управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», которые ВСУ применяют против наших судов», – пояснил собеседник.

    «Что касается удара по «Криворожскому турбовентиляторному заводу «Аквапласт», выпускающему, в частности, гаубицы, нужно сказать, что значимость артиллерии на фронте снизилась с развитием беспилотных систем, но не свелась к нулю. Поэтому поражение мощностей предприятия – прямая помощь фронту», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по территории Украины. В списке целей – логистические центры, предприятия ВПК, аэродромы в Киеве, Львове и еще пяти областях. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники, сообщили в Минобороны.

    Как уточнили в ведомстве, в результате в Киеве поражены завод «Маяк», на котором производятся комплектующие, боевые части, детонаторы, боеприпасы и стартовые ускорители для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальностей типа FP-1,-2, а также «Электротехнический завод», производящий разведывательные и ударные дроны средней дальности, в том числе мультикоптерного типа.

    Во Львове российские войска поразили авиационный завод «ЛДАРЗ», который занимается производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах FP-5 «Фламинго», завод «Лорта», производящий бортовую электронику для ракет, а также радиолокационные системы для ракет «Нептун-МД» и аналога ЗРК С-300 (проект «Клон»).

    В Ивано-Франковской области удар пришелся по промышленному предприятию ООО «СКБ ОВТ», участвующему в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Нептун-МД», а также осуществляющему испытания боевых частей для ракет «Гром-2». В этом же регионе атаке подверглось атаке промышленное предприятие «Нефтемаш», участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также осуществляющее хранение и распределение комплектующих для них.

    В Ровенской области под удар попал химический завод «Ровноазот», производящий комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Гром-2». В Днепропетровской области целью стал криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт», осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотников и безэкипажных катеров. В кооперации с ООО «Энергомехкомплект» производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.

    Как сообщили в Минобороны, в Одесской области в порту «Южный» поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».

    ВСУ пожаловались, что смогли сбить только одну баллистическую ракету из девяти и ни одного «Циркона». По словам Владимира Зеленского, ВС России выпустили по Украине более 70 ракет, значительная часть из которых была баллистическими, а также более 280 ударных дронов. Он заявил, что «ракет для ПВО от союзников критически не хватает», а «несвоевременность помощи» приводит к разрушениям.

    Напомним, российские войска регулярно наносят удары по военным и логистическим объектам, портовой инфраструктуре Украины. Накануне ВС России поразили в порту «Одесса» резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), а в порту «Южный» – два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. В течение вечера 28 июля и ночи 29 июля удару подверглось предприятие «Николаевский морской торговый порт».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится».

    Смотрите кадры ударов по целям в Киеве и Львове в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    30 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Медведев заявил о перепрошивке импортных станков на военных заводах
    Медведев заявил о перепрошивке импортных станков на военных заводах
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские специалисты успешно заменяют иностранное программное обеспечение на сложном зарубежном оборудовании, используемом на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев поделился подробностями адаптации зарубежного оборудования на отечественных оборонных предприятиях, передает РИА «Новости». Выступая на молодежном форуме «Гвардейск» в Тверской области, он отметил успехи российских специалистов в этой сфере.

    «Я часто езжу по заводам, и оборонным в том числе. Проходишь – стоят станки иностранные. На них, естественно, заведен иностранный программный продукт. В какой-то момент отрежут. Подхожу, спрашиваю: «Работает?» Сложный станок. Колоссальная штука. Стоит дорого. Я говорю: «Ну, еще работает?» – «Конечно. Мы все перепрошили»», – привел пример политик.

    По словам Медведева, отечественные кадры способны эффективно решать проблемы, связанные с возможным отключением иностранного программного обеспечения. Это позволяет предприятиям ОПК продолжать бесперебойную работу даже в условиях ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал собственное производство станков обязательным условием суверенитета страны.

    Весной политик рассказал о полном самообеспечении России необходимым вооружением.

    В мае президент Владимир Путин отметил успешное выполнение предприятиями ОПК возросшего государственного оборонного заказа.

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    30 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА из-за продажи чемпионата мира
    УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА из-за продажи чемпионата мира
    @ Toon Dompeling/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские футбольные ассоциации единогласно отказались участвовать в международных соревнованиях из-за намерения руководства продать долю прав на мировое первенство частным инвесторам.

    Все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций приняли решение бойкотировать турниры Международной федерации футбола, передает ТАСС. Причиной стало намерение главы организации Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

    Ранее газета The Times сообщила о планах Инфантино реализовать часть коммерческих прав в рамках схемы, способной принести десятки миллионов фунтов. План подразумевает создание специальной компании для контроля над главными соревнованиями. Отмечается проведение консультаций с лицами, близкими к администрации Дональда Трампа.

    «УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам», – говорится в заявлении европейского союза.

    В организации подчеркнули, что мировое первенство нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Турнир является величайшим спортивным наследием, поэтому ни одна его часть не должна продаваться частным лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино анонсировал создание дочерней компании для продажи прав на турниры.

    Бывший президент организации Йозеф Блаттер раскритиковал коммерциализацию спорта из-за тесных связей нынешнего руководства с Дональдом Трампом.

    Сама федерация запланировала публикацию отчета о рекордных доходах от прошедшего чемпионата мира в размере 15 млрд долларов.

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    30 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Контроль над населенным пунктом Могрицы в Сумской области открывает новые стратегические перспективы для дальнейшего наступления, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

    Глава ведомства направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 22-го и 41-го мотострелковых полков в связи с освобождением населенного пункта, указало министерство в Max.

    «Своим ратным трудом военнослужащие полков с честью приумножили славное наследие ветеранов-фронтовиков, став для подрастающего поколения примером мужества и доблести», – отметил он.

    Руководитель министерства подчеркнул, что достигнутый стратегический успех предоставляет новые возможности для развития наступления российских сил. Он также добавил, что подвиги воинов, отдавших жизнь за Родину, навсегда останутся в памяти народа.

    В завершение Белоусов выразил благодарность бойцам за верность присяге, проявленный героизм и уверенность в том, что подразделения продолжат с честью служить стране, приближая победу.

    ВС России в последние сутки освободили Красноярское в ДНР, Юрченково в Харьковской области, а также Могрицы и Малую Слободку в Сумской области.

    Ранее бойцы 41-го мотострелкового полка совместно со спецназом «Ахмат» ликвидировали группу противника на Сумском направлении.

    Накануне российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    За день до этого они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

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    30 июля 2026, 11:52 • Новости дня
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Применение аппаратов «Герань-4 Сикер» позволило сорвать морские поставки вооружения, поразив три транспортных корабля и крупное хранилище топлива на черноморском побережье Украины, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные успешно атаковали логистическую инфраструктуру противника. В ведомстве уточнили, что целями стали объекты в порту Южный, где повреждения получили два грузовых судна с военным снаряжением, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Еще один транспортный корабль, направлявшийся в Одессу, был перехвачен в открытом море к северо-западу от острова Змеиный. Кроме того, в самой Одессе прямым попаданием ликвидирован масштабный резервуар с горючим для украинской армии.

    «Регулярные удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, снижают возможности для транспортировки вооружения противника», – заявили представители министерства. Всего в ходе операции беспилотники поразили три логистических судна.

    Ранее российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ.

    Несколькими днями ранее армия России атаковала портовую инфраструктуру в Николаеве, Одессе и Измаиле.

    Всего с середины июля Вооруженные силы уничтожили не менее 28 транспортных судов с военными грузами.

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    30 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    @ Marc Israel Sellem/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху разгорелся личный конфликт из-за разногласий по методам противостояния Ирану, сообщает Axios.

    По данным Axios, Вэнс выступает за мирное урегулирование конфликта с Тегераном, тогда как Нетаньяху придерживается силовых методов, передают «Вести».

    Напряженность между сторонами нарастала непублично. Глава израильского правительства был недоволен публичной критикой со стороны американского политика.

    «Вэнс в свою очередь считал, что Нетаньяху задействует своих соратников и союзников в пронетаньяховских СМИ в Израиле и США, чтобы атаковать его и подорвать его политический авторитет», – отмечает издание.

    Помимо этого, вице-президент США подозревал израильского лидера в попытках сорвать мирный меморандум между Вашингтоном и Тегераном. Нетаньяху же скептически оценивал действия Вэнса в период войны в Персидском заливе. Для обсуждения разногласий политики провели личную встречу 28 июля.

    В этот же день премьер Израиля встретился с президентом США. На переговорах Нетаньяху заявил, что в случае атаки со стороны Ирана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту США не атаковать Иран по собственной инициативе.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать американо-иранский меморандум о взаимопонимании.

    Сообщалось, что Нетаньяху якобы оказался в международной изоляции из-за несогласия с данным мирным соглашением.

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    31 июля 2026, 05:16 • Новости дня
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию в украинской столице, производящему устойчивые к радиоэлектронной борьбе беспилотники с искусственным интеллектом, он принадлежит американской корпорации Terminal Autonomy, пишут британские СМИ.

    Это якобы первый случай за время конфликта на Украине, когда целью стал объект компании из США. Предприятие было официально зарегистрировано в штате Делавэр в 2023 году, передает Guardian.

    Уничтоженный завод выпускал ударные дроны дальнего радиуса действия. Эти аппараты оснащены системами наведения на базе искусственного интеллекта, которые берут управление на себя при подавлении радиосигнала. Представители компании и министерства обороны Украины не ответили на запросы журналистов.

    Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи прокомментировал произошедшее. «Россиянам все равно, кому принадлежит производственный объект, это все равно цель, и им неважно, американский он или чей-то еще», – заявил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали предприятия по производству беспилотников в Киеве.

    В мае массированный удар полностью разрушил здание выпускающей разведывательные аппараты компании Skyeton.

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    30 июля 2026, 21:22 • Новости дня
    Решетников заявил о возможности легко заместить поставки из Армении
    Решетников заявил о возможности легко заместить поставки из Армении
    @ Филиппов Алексей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный рынок способен без проблем компенсировать импорт из Армении, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    Решетников прокомментировал недавние слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о поиске альтернативных путей развития политических и экономических связей, передает ТАСС.

    «Однако если оценивать эти поставки с точки зрения экономического влияния на рынки остальных стран союза – их значение нельзя назвать существенным. В совокупном товарообороте России с миром – доля Армении не превышает 0,9%», – отметил Решетников.

    По словам руководителя ведомства, для других государств Евразийского экономического союза этот показатель еще ниже. В частности, для Белоруссии он составляет 0,3%, для Казахстана – 0,05%, а для Киргизии – всего 0,02%. В связи с этим замещение армянской продукции не станет сложной задачей для российской стороны.

    Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал торговые запреты угрозой для существования ЕАЭС.

    В конце мая Россия запретила ввоз ряда армянских овощей и минеральной воды.

    Ассоциация «Руспродсоюз» отметила незначительную долю этой продукции в общем объеме российского импорта.

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