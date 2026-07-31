Румыния подняла истребители из-за активности у границы с Украиной

Tекст: Алексей Дегтярёв

Министерство национальной обороны Румынии заявило о появлении неопознанных воздушных целей у границ с Украиной, передает РИА «Новости».

Для контроля ситуации в воздух были подняты два самолета.

«Система радиолокационного наблюдения в ночь на 31 июля зафиксировала группу воздушных целей вблизи границы с Украиной. Два самолета Eurofighter Typhoon ВВС Британии с 86-й авиабазы Борча были подняты в воздух для мониторинга ситуации», – рассказали в ведомстве.

Местным жителям в уезде Тулча рассылали оповещения об опасности.

Позднее в Бухаресте уточнили, что маневры объектов происходили только над речной границей с Украиной. Румынское воздушное пространство нарушено не было, а вскоре цели пропали с экранов радаров. В настоящий момент режим тревоги на территории страны полностью отменен.

27 июля румынские военные зафиксировали кратковременное нарушение границы неизвестным беспилотником.

В июне для перехвата дронов в уезде Тулча в воздух поднимались два британских истребителя Eurofighter Typhoon.

В мае Британия разворачивала свою военную авиацию на территории этой страны для поддержки патрульных миссий НАТО.