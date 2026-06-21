Румыния подняла истребители НАТО из-за дронов на границе с Украиной

Tекст: Ольга Иванова

Министерство национальной обороны Румынии сообщило о поднятии в воздух двух истребителей Eurofighter Typhoon британских ВВС. Инцидент произошел в уезде Тулча, передает РИА «Новости». Этот регион на юго-востоке страны граничит с Одесской областью и часто оказывается в зоне воздушных тревог.

«В результате обнаружения группы радиолокационных сигналов дронов в 22 километрах к северо-востоку от Вылкова Национальный военный командный центр уведомил Главное управление по чрезвычайным ситуациям о введении мер по оповещению населения на севере уезда Тулча», – говорится в заявлении ведомства. Боевые самолеты были подняты с 86-й авиабазы в Борче для мониторинга воздушной обстановки.

Информации о несанкционированных вторжениях или падении беспилотников не поступало. Воздушная тревога в уезде действовала с 02:19 до 03:37 по московскому времени. Ранее румынский парламент разрешил сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство государства, а НАТО усилило системы раннего предупреждения в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее румынские военные подняли в воздух два истребителя из-за обнаружения беспилотников в районе города Вылково.

В конце мая Великобритания развернула свою военную авиацию на румынской территории для поддержки патрулей НАТО.

В ноябре прошлого года ВВС Румынии зафиксировали два инцидента с проникновением дронов в национальное воздушное пространство.