Россияне заплатили в июне рекордные 2,5 млн рублей за отдых в Турции

Самый дорогой тур в июне обошелся россиянам в 2,5 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самый дорогой тур в июне 2026 года был продан за 2,5 млн рублей, передает ТАСС. Такую впечатляющую сумму россияне выложили за путешествие в Турцию, следует из исследования сервиса Onlinetours Premium.

«Самым дорогим туром июня стала поездка в Турцию стоимостью 2,49 млн руб. На втором месте – Мальдивы (1,52 млн руб.), на третьем – Вьетнам (966,7 тыс. руб.) Также в июне были забронированы туры на Маврикий (722 тыс. руб.) и в Индонезию (604,6 тыс. руб.)», – рассказали представители компании.

Средний чек по всем доступным направлениям в первый летний месяц достиг 576 тыс. рублей. Лидером по средней стоимости поездки оказался Маврикий с показателем в 681 тыс. рублей, за ним следуют Мальдивы и Турция. Наиболее бюджетным вариантом из первой десятки стала Россия со средним чеком 87,3 тыс. рублей. По сравнению с маем предпочтения обеспеченных туристов не изменились: Турция, Мальдивы и Вьетнам уверенно удерживают лидерство в премиум-сегменте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, туроператоры продали самую дорогую путевку на майские праздники на Мальдивы за 9,2 млн рублей.

Отельеры этого островного государства объявили о скидках до 70% для российских туристов в мае и июне.

Ассоциация туроператоров России спрогнозировала летний выезд за рубеж от 6,4 до 6,8 млн отечественных путешественников.