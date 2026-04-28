Самый дорогой тур на майские праздники продали более чем за 9 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самый дорогой тур на майские праздники был продан за 9,2 млн руб., передает ТАСС. По данным пресс-службы туроператора Fun&Sun, эту сумму семья из трех человек заплатила за 13-дневный отдых на Мальдивах в пятизвездочном отеле с 4 по 17 мая 2026 года. В компании уточнили: «Средний чек поездки превысил 3 млн руб. на человека, что делает эту заявку одной из самых дорогих в премиальном сегменте майских продаж».

Самый доступный тур с перелетом в майские праздники – сити-тур в Ереван на пять дней с вылетом 3 мая, его стоимость на двоих составила 20 тыс. рублей. В компании Fun&Sun отметили, что самыми дорогими направлениями традиционно остаются премиальные и дальнемагистральные курорты, такие как Мальдивы, Сейшельские острова, Таиланд и Индонезия, а в России – дорогой отдых в Сочи, а также индивидуальные туры на Байкал, Камчатку и Сахалин.

В пресс-службе туроператора Tez Tour рассказали, что рекордного среднего чека в этом году не зафиксировали, что связано, в том числе, с особенностями праздничного календаря. Однако заявки на туры стоимостью от 1,5 до 2 млн руб. присутствуют. В компании добавили, что премиальный продукт представлен как на Мальдивах, Маврикии и Сейшелах, так и на массовых направлениях, например, в Турции или Сочи, где цены в топ-отелях могут быть сопоставимы или даже выше.

