Tекст: Елизавета Шишкова

О продвижении штурмовых подразделений в Красном Лимане сообщило Минобороны в своем сообщении на платформе Max. Отмечается, что штурмовые отряды 25-й армии продолжили движение в городской застройке населенного пункта.

По данным военного ведомства, подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступавшие в северо-западной части Красного Лимана, овладели пятью опорными пунктами противника. Военные также очистили от украинских боевиков 47 зданий.

В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. За сутки было уничтожено до 30 боевиков, бронеавтомобиль «Джура», пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin американского производства и шесть наземных роботизированных комплексов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшую неделю штурмовые отряды ВС России в Красном Лимане освободили 251 здание и заняли 37 опорных пунктов, ликвидировав более 185 украинских военнослужащих.

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части Красного Лимана захватили семь опорных пунктов и 48 зданий, а также блокировали группу боевиков из 120-й бригады теробороны на улицах Главная и Покровская.

Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии в Красном Лимане создают огневой мешок для остатков украинских формирований и лишают их возможности перегруппировки.