США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.0 комментариев
Российские войска освободили 251 здание в Красном Лимане за неделю
Штурмовые отряды ВС России за неделю освободили 251 здание, заняли 37 опорных пунктов и ликвидировали более 185 украинских военнослужащих в Красном Лимане в ДНР, сообщило Министерство обороны.
Российские военнослужащие продолжают успешные действия в населенном пункте Красный Лиман Донецкой народной республики. За прошедшую неделю подразделения 67-й дивизии смогли овладеть 37 опорными пунктами противника и освободить 251 здание, следует из сообщения в Max Минобороны.
В ходе боестолкновений вооруженные силы Украины понесли серьезные потери. Сообщается об уничтожении более 185 человек личного состава украинской армии. Штурмовые отряды 25-й армии продолжали планомерно ликвидировать разрозненные подразделения ВСУ на данном направлении.
Кроме того, противник лишился значительного количества техники. За неделю было уничтожено свыше 45 единиц вооружения, включая американскую 155-мм гаубицу М777, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 24 автомобиля.
Штурмовые отряды вытеснили украинских боевиков из городского храма Иверской иконы Божией Матери.
Военный эксперт Борис Рожин сообщил о заходе штурмовых групп в центральную часть Красного Лимана.
Министерство обороны сообщило о создании огневого мешка для остатков ВСУ в этом населенном пункте.