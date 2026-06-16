Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.12 комментариев
ВС РФ очистили от военных ВСУ храм Иверской иконы Божией Матери в Красном Лимане
Российские подразделения за последние сутки вытеснили украинских боевиков из храма Иверской иконы Божией Матери в Красном Лимане, сообщило Минобороны.
Штурмовые отряды 25-й армии продолжают наступление в западном направлении Красного Лимана в ДНР, указало ведомство в Max.
В ходе боев подразделения 67-й дивизии взяли под контроль пять опорных пунктов в северо-западной части города.
Военнослужащие очистили от подразделений киевского режима 31 здание. Среди освобожденных объектов оказалась церковь Иверской иконы Божией Матери.
За минувшие сутки потери противника в населенном пункте превысили 30 человек. Уничтожены американский бронеавтомобиль HMMWV, четыре пикапа и три наземных роботизированных комплекса.
Всего в зоне ответственности группировки «Запад» украинские силы потеряли более 210 солдат, пять бронемашин, 17 автомобилей и четыре полевых орудия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее российские войска заняли северо-западные окраины Красного Лимана.
Также российские военные за последние сутки освободили 120 зданий в Константиновке.