Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в Домодедово

Tекст: Ольга Иванова

Московский транспортный узел столкнулся с изменениями в расписании. Воздушная гавань обслуживает пассажиров в особом режиме, передает ТАСС.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – заявили представители федерального агентства.

Специалисты ведомства предупредили граждан о возможных задержках вылетов. Подобные меры потребовались для гарантии полной безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. В конце июля столичные аэропорты Домодедово и Жуковский ограничили прием рейсов ради обеспечения безопасности полетов. В середине того же месяца силы ПВО уничтожили 24 дрона на подлете к столице.