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Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в Домодедово
Столичная авиагавань Домодедово скорректировала работу из-за закрытия воздушного пространства, теперь вылеты и посадки самолетов осуществляются только после одобрения профильных ведомств ради обеспечения безопасности.
Московский транспортный узел столкнулся с изменениями в расписании. Воздушная гавань обслуживает пассажиров в особом режиме, передает ТАСС.
«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – заявили представители федерального агентства.
Специалисты ведомства предупредили граждан о возможных задержках вылетов. Подобные меры потребовались для гарантии полной безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. В конце июля столичные аэропорты Домодедово и Жуковский ограничили прием рейсов ради обеспечения безопасности полетов. В середине того же месяца силы ПВО уничтожили 24 дрона на подлете к столице.