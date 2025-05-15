Бойцы ВС России два месяца передавали разведданные из тыла ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные два месяца находились в тылу противника на покровском направлении, передает РИА «Новости». О подробностях рассказал боец 60-го отдельного мотострелкового батальона с позывным «Вайс». По его словам, задача группы заключалась в глубинной разведке: бойцы зашли в тыл к Вооруженным силам Украины, закрепились и передавали командованию данные о силах и перемещениях противника, не выдавая своего присутствия.

Вайс уточнил: «В целом, в тылу противника мы находились два месяца». Во время продвижения российскую группу атаковали дроны-камикадзе ВСУ, в результате чего один военнослужащий был ранен в руку, но продолжил выполнять разведывательную задачу.

Боец отметил, что главное условие операции – не открывать огонь даже при появлении врага на расстоянии 50 метров, чтобы не выдать себя. Для обеспечения группы командование батальона направляло дроны с водой, едой и средствами выживания, включая одежду и медикаменты.

Военные координировали действия с российскими войсками, что позволяло предупреждать о перемещениях техники противника и своевременно подавлять цели.

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