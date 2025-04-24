Tекст: Антон Антонов

«Пересечения государственной границы не допущено», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В частности, артиллерия ликвидировала штурмовую группу, которая продвигалась в направлении Поповки. Подчеркивается, что российские войска держат под огневым контролем все возможные маршруты, по которым ВСУ могут попытаться выйти к данному населенному пункту.

При этом разрозненные украинские силы, оставшиеся на российской территории, «лишены возможности эвакуации и поставок продовольствия, питьевой воды и боеприпасов».

Также были ликвидированы штурмовые группы, которые хотели прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы. Украинским войскам не дали перебросить военных на квадроциклах в направлении Демидовки. Кроме того, на направлении Гоптаровки в лесных массивах Сумской области ликвидировано еще несколько групп украинских военных.

«Северный Ветер» сообщает, что «командование ВСУ получило указание любой ценой сохранить напряженность вблизи границы с Белгородской областью до 9 мая».

Также сообщается, что «Северяне» начали активную фазу операции по освобождению последнего оккупированного ВСУ населенного пункта в Суджанском приграничье – села Горналь в Курской области. «Бесстрашные» штурмовики уже ворвались на территорию населенного пункта. Идут ожесточенные бои, враг пытается перебросить подкрепление», – говорится в сообщении.

Попытки украинской стороны завести несколько штурмовых групп на бронетехнике привели к тому, что уничтожены личный состав, пикапы и БТР «М-113» ВСУ.

«В Сумской области ВСУшники готовятся к затяжным боевым действиям в глубине региона», – сказано в сообщении.

Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 2,4 тыс. м. За сутки потери ВСУ составили свыше 250 человек (из них более 170 на Сумском и 30 на Краснояружском направлениях).

Напомним, штурмовые группы и разведчики 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» успешно продвигаются в населенном пункте Горналь в Курской области.

Командир российского батальона морских пехотинцев с позывным «Космос» указывал, что Горналь остается единственным пунктом Курской области, где сохраняется присутствие украинских военных.