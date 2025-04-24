Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Штурмовые группы ВСУ уничтожены при попытке прорваться в Белгородскую область
Группировка российских войск «Север» уничтожила штурмовые группы вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области.
«Пересечения государственной границы не допущено», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
В частности, артиллерия ликвидировала штурмовую группу, которая продвигалась в направлении Поповки. Подчеркивается, что российские войска держат под огневым контролем все возможные маршруты, по которым ВСУ могут попытаться выйти к данному населенному пункту.
При этом разрозненные украинские силы, оставшиеся на российской территории, «лишены возможности эвакуации и поставок продовольствия, питьевой воды и боеприпасов».
Также были ликвидированы штурмовые группы, которые хотели прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы. Украинским войскам не дали перебросить военных на квадроциклах в направлении Демидовки. Кроме того, на направлении Гоптаровки в лесных массивах Сумской области ликвидировано еще несколько групп украинских военных.
«Северный Ветер» сообщает, что «командование ВСУ получило указание любой ценой сохранить напряженность вблизи границы с Белгородской областью до 9 мая».
Также сообщается, что «Северяне» начали активную фазу операции по освобождению последнего оккупированного ВСУ населенного пункта в Суджанском приграничье – села Горналь в Курской области. «Бесстрашные» штурмовики уже ворвались на территорию населенного пункта. Идут ожесточенные бои, враг пытается перебросить подкрепление», – говорится в сообщении.
Попытки украинской стороны завести несколько штурмовых групп на бронетехнике привели к тому, что уничтожены личный состав, пикапы и БТР «М-113» ВСУ.
«В Сумской области ВСУшники готовятся к затяжным боевым действиям в глубине региона», – сказано в сообщении.
Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 2,4 тыс. м. За сутки потери ВСУ составили свыше 250 человек (из них более 170 на Сумском и 30 на Краснояружском направлениях).
Напомним, штурмовые группы и разведчики 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» успешно продвигаются в населенном пункте Горналь в Курской области.
Командир российского батальона морских пехотинцев с позывным «Космос» указывал, что Горналь остается единственным пунктом Курской области, где сохраняется присутствие украинских военных.