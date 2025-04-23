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    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    23 апреля 2025, 16:14 • Новости дня

    Горналь назвали единственным пунктом Курской области, где остались ВСУ

    Комбат морпехов ВС России: Горналь остался единственным пунктом Курской области с ВСУ

    Горналь назвали единственным пунктом Курской области, где остались ВСУ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины остались только в Горнале Курской области, где продолжается зачистка российскими военными до государственной границы, сообщил командир батальона морских пехотинцев с позывным Космос.

    Командир отметил, что военнослужащие России коллективно действуют в составе бригады и ведут зачистку территории до границы. Комбат подчеркнул: «Мы продвигаемся по направлению к единственному населенному пункту, в котором может быть еще противник – это Горналь. Занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории», передает ТАСС.

    В среду в Минобороны сообщили, что нескольких украинских боевиков в Горнале в Курской области удалось обратить в бегство  810-й отдельной бригаде гвардейской морской пехоты группировки «Север».

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    22 апреля 2025, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область

    Рожин: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область

    Tекст: Анастасия Куликова

    С освобождением Свято-Николаевского монастыря в Курской области ВС России получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Так что проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВС России освободили монастырь в Курской области.

    «ВСУ всеми силами цеплялись за Горнальский монастырь. Дело в том, что обитель расположена на господствующей высоте. Противник, разместив на территории комплекса артиллерию и оборудовав там пусковые установки БПЛА, замедлял и осложнял продвижение российских войск», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    В такой ситуации первоочередной задачей стало освобождение монастыря – ВС России перешли к штурму. Собеседник с сожалением отметил, что обитель получила различные повреждения, но выразил уверенность: «все восстановят». «Было крайне важно выбить ВСУ с этой высоты», – акцентировал Рожин.

    По его словам, теперь российские военные получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Следовательно, проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация. «Тем не менее, украинская группировка попытается максимально долго удерживаться в населенном пункте. Ведь это последняя территория в Курской области, находящаяся под их контролем», – считает спикер.

    «Стоит ожидать еще большей активизации работы украинских дронов, усилий по перерезанию снабжения наших войск», – допускает аналитик. «Как только российские бойцы зачистят Горналь, будет можно говорить о полном освобождении региона», – заметил эксперт.

     «Освобождение обители – это шаг, новая ступенька к дальнейшим операциям ВС России. Контроль высот позволит расширить наступление на Сумскую область для создания буферной зоны», – заключил Рожин.

    Ранее российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России. «Сопротивление ВСУ сломлено», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект: на территории были размещены артиллерийские установки и оборудованы пусковые установки БПЛА, а в исторических зданиях дислоцировался личный состав украинской армии.

    19 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным докладывал, что освобождено 99,5% территорий Курской области – это 1260 квадратных километров. «Осталось два участка, где идут боевые действия: это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной», – отмечал Герасимов.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что час окончательного освобождения региона все ближе. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что возвращение Горнальского монастыря станет ключом к выбиванию противника из Горналя и позволит российским войскам перейти на территорию Сумской области Украины.

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    22 апреля 2025, 09:59 • Новости дня
    Хинштейн показал медаль за освобождение Суджи работы Церетели
    Хинштейн показал медаль за освобождение Суджи работы Церетели
    @ Hinshtein

    Tекст: Александра Юдина

    Российская академия художеств планирует поддержать восстановление скульптур и создание новых памятников в Курске и приграничных районах к тысячелетию города, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале он указал, что академия выразила готовность участвовать в восстановлении малых скульптур и памятников, многие из которых были повреждены или утрачены на освобожденных территориях региона, включая Суджу.

    Хинштейн отметил, что президент академии Зураб Церетели, который ушел из жизни во вторник, сам успел подготовить макет памятной медали к освобождению Суджи.

    Представители академии также примут участие в подготовке мероприятий к 1000-летию Курска, в том числе в формировании мастер-плана развития города совместно с командой под эгидой ВЭБ.РФ.

    Планируется, что в юбилейный год в Курске и других городах региона появятся новые скульптурные объекты, посвященные выдающимся уроженцам области. Отмечается, что средства на установку памятников будут привлекаться из внебюджетных источников.

    Рассматривается возможность появления в Курске памятника Казимиру Малевичу, который имел тесную связь с регионом. Академия художеств также намерена поддерживать молодых художников и сотрудничать с Курским госуниверситетом.

    Ранее сообщалось, что ВСУ разрушили более 80 учреждений культуры в Курском приграничье.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после освобождения Гуево заявил, что час разгрома ВСУ на Курской земле все ближе.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    21 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    Российские военные начали зачистку лесополос у Горналя в Курской области
    Российские военные начали зачистку лесополос у Горналя в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Горналь Курской области российские военные начали зачистку окрестных лесополос, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп.

    Российские военные ведут бои в районе села Горналь в Курской области, передает РИА «Новости».

    Как сообщил начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Лавина, бойцы продвинулись в этом районе и приступили к зачистке близлежащих лесополос.

    «Это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом населенном пункте», – отметил Лавина.

    По его словам, сейчас российские подразделения занимаются разведкой боем и подавлением огневых точек противника.

    Ранее ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни.


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    23 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившаяся в Горнальском мужском монастыре Курской области, была полностью ликвидирована российскими военными при штурме объекта.

    По словам командира полка с позывным Апостол, в операции участвовали бойцы 177-го полка морской пехоты, 810-й и 40-й арктических бригад, а также 30-го мотострелкового полка, передает ТАСС.

    «Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью – мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен», – заявил Апостол.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил. Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения святыни.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

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    23 апреля 2025, 09:59 • Новости дня
    Силовики сообщили об интенсивных боях в районе Горналя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе поселка Горналь Курской области силы России вытесняли украинские подразделения во время ожесточенных боевых действий.

    Российские военные продолжают вести интенсивные боевые действия в районе населенного пункта Горналь Курской области, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, армия России ведет наступление на позиции вооруженных сил Украины, оказывая на них давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили Горнальский монастырь в Курской области, перед этим российские войска заблокировали остатки украинских сил в поселке Горналь, а также в сети было опубликовано видео с кадрами освобожденного Горнальского монастыря.

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    22 апреля 2025, 15:36 • Новости дня
    Элитный украинский полк перебросили в курское приграничье

    В курском приграничье обнаружили элитный украинский полк

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское командование направило элитный 6-й полк сил спецопераций (ССО) ВСУ в приграничную зону Курской области, сообщил источник в группировке войск «Север».

    Разведка засекла присутствие 6-го полка ССО, он занимается координацией действий менее подготовленных подразделений ВСУ, пояснил собеседник РИА «Новости».

    Он добавил, что украинские боевики пытаются противостоять наступлению ВС России, и укрепляют свои позиции вдоль госграницы.

    Ранее российские военные уничтожали несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области.

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    21 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дронов по Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе атак с использованием беспилотников в Белгородской области один человек получил ранения, повреждены автомобили, дома и линия электропередачи.

    Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает РИА «Новости». Атаки произошли в период с 20:55 до 21:10 по московскому времени, уточнили в Минобороны России.

    Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара FPV-дрона на трассе Томаровка – Красная Яруга был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, ему оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

    В селе Никольское дрон повредил легковой автомобиль, а в Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадали остекление и кузов. В селе Казинка после атаки повреждена линия электропередачи, несколько населенных пунктов остались без света, аварийные службы приступили к восстановлению электроснабжения.

    Кроме того, в селе Кукуевка с беспилотника были сброшены взрывные устройства, что привело к повреждению двух частных домов, гаража и автомобиля. В селе Двулучное и хуторе Барилов также зафиксированы повреждения кровли домов от ударов дронов. Информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области двое местных жителей получили ранения средней тяжести, а средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом.

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    22 апреля 2025, 00:29 • Новости дня
    ВСУ выпустили по ДНР почти 30 боеприпасов за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные за сутки провели 11 обстрелов в направлении Горловки, использовав крупнокалиберную артиллерию и дроны-камикадзе.

    За прошедшие сутки ВСУ совершили 11 обстрелов территории ДНР, передает ТАСС. В сообщении управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины отмечается, что зафиксировано 28 выпускаемых различных боеприпасов.

    Все атаки были сосредоточены на горловском направлении. По данным телеграм-канала ведомства, украинская сторона использовала артиллерию калибром 155 миллиметров и дроны-камикадзе.

    В результате обстрелов погиб один гражданский житель, еще один получил ранения. Повреждены жилой дом и один инфраструктурный объект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина нарушила «режим тишины» в период пасхального перемирия 4,9 тыс. раз, применяя для этого артиллерию и беспилотники, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области были ранены двое местных жителей, получивших травмы средней тяжести, а с окончанием перемирия Вооруженные силы России продолжили проведение спецоперации на Украине.

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    22 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Минобороны опубликовало кадры боя за монастырь в Горнале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения Свято-Николаевского Белогорского монастыря в поселке Горналь Курской области.

    На кадрах запечатлена боевая работа подразделений группировки «Север» во время освобождения святыни, передает ТАСС.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил.

    Несколько сбежавших групп ВСУ подорвали исторические строения на территории монастыря в поселке Горналь Курской области.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

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    22 апреля 2025, 04:15 • Новости дня
    Жительница Белгородской области пострадала от удара беспилотника ВСУ

    ВСУ атаковали село Долгое, ранена местная жительница, поврежден дом

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Долгое Белгородской области женщина получила ранение после сброса взрывных устройств с беспилотника, ее госпитализация не потребовалась.

    Инцидент произошел в Валуйском округе, сообщает РИА «Новости». По словам губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил два взрывных устройства на частный дом в селе Долгое. В результате происшествия пострадала женщина, получившая минно-взрывную травму.

    Пострадавшую доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Гладков отметил: «Ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь».

    Госпитализация раненной не потребовалась, она будет проходить лечение амбулаторно. Власти уточняют информацию о последствиях удара и проведут подомовой обход в дневное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные за сутки провели одиннадцать обстрелов в направлении Горловки с применением крупнокалиберной артиллерии и дронов-камикадзе. Всего за три с половиной года атак ВСУ в Белгородской области погибли 23 ребенка. В ходе атак с использованием беспилотников 21 апреля в Белгородской области получил ранение один человек, повреждены автомобили, жилые дома и линия электропередачи.

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    21 апреля 2025, 17:50 • Новости дня
    Путин наделил военных и добровольцев в Курской области статусом ветеранов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие и добровольцы в Курской области получат статус ветеранов боевых действий, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Такой статус получат действующие и уволенные в запас военные, сотрудники МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органы принудительного исполнения, прокуратуры и СК, выполнявшие боевые задачи в России и прилегающих к районам СВО территориях, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Правительству предстоит определить список территорий, прилегающих к районам проведения спецоперации.

    Также статус инвалида боевых действий получат те, кто стал инвалидом из-за ранения или заболевания, полученных при выполнении боевых задач. Кроме того, ветеранам и инвалидам боевых действий предоставят меры соцподдержки для обеспечения им достойной жизни.

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    22 апреля 2025, 10:02 • Новости дня
    ВСУ перебросили 300 расчетов БПЛА в Курскую область

    ВСУ отправили более 300 расчетов БПЛА и «Птиц Мадьяра» в Курскую область

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подразделения беспилотников, включая «Птиц Мадьяра», были задействованы для усиления украинских позиций на направлении Горналь и Гуево в Курской области.

    О переброске более 300 расчетов беспилотных летательных аппаратов ВСУ, включая спецподразделение «Птицы Мадьяра», сообщил источник в российской группировке войск «Север», передает РИА «Новости».

    По словам источника, анализ всех запусков дронов на момент начала штурма населенного пункта Гуево показал присутствие до 300 расчетов БПЛА на данном направлении.

    Он отметил, что активность беспилотников значительно возросла после того, как подразделения ВСУ попытались удержать Горналь, монастырь и Гуево, перебросив туда «Птиц Мадьяра», известных эффективной воздушной разведкой и нанесением огневого поражения. Собеседник уточнил: «За счет неуспеха пехоты, которая не выдержала и рассыпалась в Гуево, они решили укрепить свои позиции данным подразделением БПЛА».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины после неудачных попыток в приграничье Курской области предприняли попытку прорыва в Белгородскую область в районах Демидовки и Поповки, а российские войска ведут наступательные действия сразу на одиннадцати направлениях, при этом противник сосредоточил основные силы на удержании двух небольших участков в Курской области.

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    22 апреля 2025, 10:18 • Новости дня
    ВСУ подорвали исторические строения Горнальского монастыря

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько сбежавших групп ВСУ подорвали исторические строения на территории монастыря в поселке Горналь Курской области.

    По данным силовых структур России, комплекс сильно поврежден, передает ТАСС.

    В ходе боев украинские военные размещали в монастыре минометные и артиллерийские расчеты, оборудовали внутри строений пункты управления беспилотниками и размещение личного состава.

    По словам источника агентства, «территория монастыря сильно пострадала: как на территории комплекса, так и в его окрестностях враг размещал минометные, артиллерийские расчеты, в строениях оборудовал пункты управления БПЛА и места размещения личного состава. Более того, несколько сбежавших групп всушников подорвали исторические строения».

    Операция бойцов группировки «Север» по освобождению монастыря длилась более недели. За это время, по информации российских силовых структур, общие потери ВСУ на данном участке превысили двести человек.

    Против бойцов «Севера» выступали подразделения бывших заключенных 129-й отдельной бригады теробороны, десантники 80-й и 95-й бригад, а также силы специальных операций ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил, отмечено успешное подавление сопротивления.

    На территории монастыря ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты, украинские военные отказались от переговоров по сдаче в плен. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Горнальский монастырь получил повреждения в результате попыток украинских военных использовать его территорию для укрепления позиций.

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    23 апреля 2025, 05:17 • Новости дня
    Российская армия уничтожила станции Starlink и расчеты ВСУ

    Группировка «Запад» ликвидировала 10 минометных расчетов и три Starlink ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли тяжелые потери ВСУ, уничтожив минометные расчеты и станции спутниковой связи.

    О нанесении ударов по формированиям четырех механизированных, егерской и двух территориальных бригад ВСУ сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки «Запад». Удары были нанесены в районах Каменки, Дорошовки, Московки, Нового Кировска и Ямполя.

    Начальник пресс-центра Иван Бигма сообщил, что за сутки уничтожены 11 беспилотников, до 250 украинских военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы, десять минометных расчетов и три станции спутниковой связи Starlink. По его словам, российские силы также вывели из строя БТР M113, бронированную машину HMMWV, пять автомобилей, три роботизированные платформы, две самоходные артиллерийские установки и три полевых склада боеприпасов.

    Кроме того, танкисты группировки «Центр» на красноармейском направлении в ДНР уничтожили огневые точки ВСУ, что позволило штурмовым группам овладеть крупным опорным пунктом. Как сообщило РИА Новости, действия российских танкистов сопровождались применением средств радиоэлектронной борьбы против FPV-дронов. Беспилотники зафиксировали точность нанесенного удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении, чем сорвала ротацию украинских сил, подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink, а на сумском направлении российская артиллерия уничтожила украинский пункт управления беспилотниками, поддержав штурмовые подразделения.

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    22 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    СК установил украинского боевика, обстрелявшего жилые дома в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители выявили личность украинского военного, причастного к обстрелам жилых домов в деревне Спальное в Курской области, его задержали, сообщил Следственный комитет России.

    Подозреваемым оказался военнослужащий 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Сафронов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Его подозревают в покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества.

    Согласно данным следствия, 23 августа 2024 года Сафронов в составе ВСУ незаконно пересек границу России, чтобы совершить теракт. В Суджанском районе Курской области он систематически обстреливал деревню Спальное, где находились мирные жители. В результате его действий были разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.

    Сафронова задержали российские военнослужащие в ходе боевых действий и передали следствию. Кроме того, он является фигурантом другого уголовного дела о теракте, совершенном группой лиц, которое сейчас рассматривается в суде.

    Ранее в Курской области возбудили уголовное дело после того, как беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями, в результате атаки погиб 24-летний мужчина.

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    Европа бьется в попытках найти замену Америке

    «Страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», заявляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем самым она посылает сигнал администрации Белого дома – о том, что якобы ЕС вполне может обойтись и без торговли с Америкой, найти ей замену. На самом деле руководство Евросоюза хочет выдать желаемое за действительное, и вот почему. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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