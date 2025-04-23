Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
ВС России нанесли поражение четырем украинским бригадам у Горналя и Олешни
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Варачино, Великих Будок, Водолаг, Камышанки, Кучеровки, Мирополья, Могрицы, Новой Сечи, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены американская машина пехоты Bradley, бронемашина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада с боеприпасами.
За все время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли более 75710 военнослужащих, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2284 бронемашины, 2765 автомобилей, 642 самоходные артиллерийские установки и орудия полевой артиллерии, 62 пусковые установки РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 29 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 58 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне ВС России нанесли поражение четырем украинским бригадам у Горналя
Как отметил военный аналитик Борис Рожин, с освобождением Свято-Николаевского монастыря в Курской области ВС России получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю.
Ранее сообщалось, что элитный украинский полк перебросили в курское приграничье.