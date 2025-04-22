ВС России нанесли поражение четырем украинским бригадам у Горналя

Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Беловод, Варачино, Великой Рыбицы, Водолаг, Мирополья, Могрицы, Садков, Студенка, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронемашина, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномет, ЗРК «ОСА-АКМ» и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БПЛА, склады боеприпасов и технического имущества.

В плен сдались четыре военнослужащих ВСУ.

За все время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли до 75 540 военнослужащих, 412 танков, 336 машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2283 бронемашины, 2759 автомобилей, 636 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 62 пусковые установки РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 29 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.

Ранее российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области.

Как отметил военный аналитик Борис Рожин, с освобождением Свято-Николаевского монастыря в Курской области ВС России получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что возвращение Горнальского монастыря станет ключом к выбиванию противника из Горналя и позволит российским войскам перейти на территорию Сумской области Украины.