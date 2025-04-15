Для освобождения Курской области России нужна одна святыня

Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник появились сообщения из села Горналь в Курской области, где российские военные начали штурм мужского Свято-Николаевского Белогорского монастыря. Горналь – один из последних населенных пунктов в области под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местный монастырь был основан в 1671 году. С августа 2024 года обитель постоянно подвергалась обстрелам противника.

По данным Минобороны, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ около Горналя и Олешни. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Великой Рыбицы, Запселья, Кияницы, Марьино, Мирополья, Могрицы, Новой Сечи, Садков и Яблоновки в Сумской области.

На территории самого монастыря засели около 300 бойцов ВСУ из состава 128-й бригады теробороны. Со стороны России наступление ведут бойцы из 810-й и 177-й бригад морской пехоты. Операция по освобождению обители осложняется тем, что ВСУ разместили за толстыми стенами минометные и артиллерийские расчеты.

По данным источников ТАСС, противник отказался от переговоров по сдаче в плен. «К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря. Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого», – сказал собеседник агентства.

В российских силовых структурах также сообщили ТАСС о взятии под огневой контроль всех возможных путей отхода группировки ВСУ из Горналя. Как отмечают военкоры с мест событий, монастырь стал ключевым опорным пунктом ВСУ. Сама обитель находится на горе, за ним река и далее начинается территория Сумской области.

При этом отдельные разрозненные группы ВСУ «самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», сообщают военные Telegram-каналы. В частности, со своих позиций бегут военнослужащие элитной 82-й одшб, в то время как бывшие заключенные из состава одного из подразделений используются командованием ВСУ как заградотряды.

Украинцы уже вывезли из монастыря все ценности. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обещал, что после освобождения обитель обязательно восстановят.

«В Курской области остается два населенных пункта, которые контролирует противник, – это Горналь и Олешня», – отметил военкор Александр Коц. Он напомнил, что на прошлой неделе российские войска освободили село Гуево. На юго-западе от него, на подступах к Горналю, находится Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь.

«Обитель расположена на господствующей высоте. Кроме того, это основательное сооружение с толстыми стенами. ВСУ сочли, что оно хорошо подходит для обороны, для обустройства там огневых позиций и складов», – указал собеседник.

По его мнению, захват монастыря – это попытка затормозить продвижение ВС России. «По задумке противника, такой «опорник» должен помешать нам вернуть контроль над селом Горналь, освободить лесные массивы, примыкающие к этому населенному пункту, и дальше наступать на Сумскую область», – уточнил Коц.

«То есть для ВСУ это вопрос не о том, чтобы удержаться во что бы то ни стало на территории нашей страны. Для них это уже первая линия обороны на Сумском направлении, через которую наши бойцы будут пробиваться для формирования зоны безопасности, о которой говорил президент Владимир Путин», – акцентировал военкор.

То, какая тактика будет выбрана при освобождении монастыря, зависит от нескольких факторов.

Один из них – удастся ли отрезать группу украинских военных от логистики. «Пока противник получает снабжение, он сдаваться не станет. Поэтому сначала мы попытаемся создать условия, при которых он окажется вынужден либо пытаться прорваться из монастыря, либо выйти с белым флагом и поднятыми руками», – считает эксперт.

Если же реализовать план не получится, то ВС России продолжат проводить штурмы. Однако в этом случае главная сложность заключается в том, что монастырь расположен на господствующей высоте. «Я думаю, будет предусмотрена поддержка дронами с воздуха», – рассуждает собеседник. Он с сожалением отметил, что «боевые действия зачастую приводят к повреждениям объектов культуры». «Идеальным вариантом, конечно, было бы окружение обители и перерезание логистики противоборствующей стороны», – считает Коц.

Военные эксперты тоже отмечают, что зачистка монастыря от ВСУ станет ключом к освобождению села Горналь. «От самого села до границы с Украиной около пары сотен метров. С этого направления наше продвижение пойдет дальше, а противнику понадобятся резервы. И тогда возможны разные сценарии. Удастся ли нам проскочить на плечах этих боевиков, сказать сложно, но у меня есть подозрение, что на территории монастыря находятся иностранные наемники, если судить по жестокости их действий. А они очень ценят свою жизнь», – отмечает Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

Леонков также отметил, что на территории монастыря есть множество исторических построек: «Но есть и новые корпуса. Боевики в основном заняли именно их, в том числе подвальные помещения, рассчитывая, что толстые стены спасут их от нашего огня».

«Этот монастырь – духовная святыня России, но ВСУ глумятся над православием.

То, что они делают на территории обители – это сатанизм. С ними несколько дней вели переговоры, но безрезультатно – на территории обители размещены дополнительные вооружения. Поэтому российским войскам для уничтожения бандитов, вероятно, тоже придется использовать тяжелое вооружение», – считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Спикер согласен с тем, что расположение монастыря на господствующей высоте осложняет российским войскам операцию по его освобождению: «Монастыри раньше строились с учетом фортификационных особенностей. Сейчас Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь представляет собой укрепленный район, взятие которого потребует серьезных усилий».

«В то же время некоторые боевики пытаются прорваться и сбежать из монастыря. Они понимают, что без подвоза боеприпасов и ротации они там долго не продержатся. Позиция на господствующей высоте открыта. Если там будут постоянно висеть в воздухе наши коптеры, то российские войска смогут контролировать ситуацию. Поэтому сопротивление – это скорее от отчаяния. Противник не хочет сдаваться и старается выжить. Это проигрышная партия с его стороны. Скорее всего, все боевики будут уничтожены», – рассуждает Леонков.

Матвийчук добавляет, что освобождение монастыря поможет не только вернуть под контроль село Горналь, но и «перейти в еще одном месте в Сумскую область и перенести боевые действия на территорию противника».