С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.0 комментариев
Российские военные эвакуировали жителей из контролируемого ВСУ села Горналь
Российские военные вывели большую часть мирных жителей из села Горналь, контролируемого ВСУ, несмотря на препятствия со стороны украинских войск, рассказал командир 30-го мотострелкового полка с позывным Баркас.
По его словам, российские военные вывели основную часть мирных жителей из села Горналь Курской области, передает ТАСС. Населенный пункт все еще находится под контролем ВСУ.
Баркас отметил, что украинские военные препятствуют эвакуации мирных жителей, обстреливая их при попытке выхода. В ходе одного из таких случаев четверо жителей подверглись обстрелу со стороны ВСУ.
В настоящее время российские военные продолжают штурм Горналя, в операции задействованы 30-й полк, 81-я и 40-я бригады, а также спецназ. ВСУ используют в качестве укреплений Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных. Российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале. ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области.