ВСУ потеряли свыше 1290 военных и множество техники на разных направлениях

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Рыбицы, Михайловского, Миропольского, Краснополья и Угроедов Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении быо нанесено поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Казачьей Лопани и Волчанска.

При этом потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, бронемашина и пять орудий полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Радьковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Нового, Ямполя, Кировска Донецкой народной республики (ДНР) и Макеевки Луганской народной республики (ЛНР).

ВСУ при этом потеряли более 250 военнослужащих, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригадам теробороны, нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России) рядом с Никифоровкой, Тарасовкой, Славянском, Часовым Яром, Белой Горой, Верхнекаменским, Константиновкой и Щербиновкой ДНР.

Противник потерял более 310 боевиков, восемь бронемашин, в том числе три американских бронетранспортера М113, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и нацгвардии у Зверево, Котлино, Красноармейска, Котляровки, Богдановки, Удачного и Алексеевки ДНР.

При этом потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, пять пикапов и пять орудий полевой артиллерии, в том числе американские 155 мм самоходные артустановки Paladin и французские Caesar.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Богатыря, Поддубного, Отрадного, Шевченко, Вольного Поля ДНР, Волчьенр и Филии Днепропетровской области.

ВСУ при этом потеряли более 155 военнослужащих, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155 мм гаубицу М777. Уничтожен склад горючего.

А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Новоданиловки, Павловки Запорожской Области, Днепровского и Антоновки Херсонской области.

Были уничтожены до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, станция РЭБ, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того в Минобороны сообщили, что ВС России поразили военный аэродром и гидропорт ВСУ.

Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

За минувшую неделю российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта.