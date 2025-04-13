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    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста
    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области
    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России
    Лукашенко назвал истоки конфликта на Украине
    Дискуссия с Лавровым на форуме в Анталье вызвала ажиотаж
    Очевидцы рассказали, как пытался спастись сбитый F-16 ВСУ в Сумской области
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    18 комментариев
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    13 апреля 2025, 09:29 • Новости дня

    Российские военные уничтожили штурмовые группы ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области, что стало известным от российских силовых структур.

    Как сообщает ТАСС, российские военные ликвидировали несколько штурмовых групп из числа Сил специальных операций (ССО) ВСУ в районе хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области. По информации российских силовых структур, украинские вооруженные силы продолжают перебрасывать личный состав в этот район.

    По словам источника, в Сумской области значительные потери несет 67-я отдельная мотострелковая бригада ВСУ. Несколько ее подразделений были уничтожены в окрестностях сел Веселовка и Беловоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, которые они создали для защиты позиций от российских сил.

    12 апреля 2025, 20:53 • Новости дня
    Очевидцы рассказали, как пытался спастись сбитый F-16 ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины был сбит над Сумской областью, пытаясь уйти от трех ракет, выпущенных ПВО, одна из них настигла цель, сообщил военный летчик ВС России Алексей Воевода.

    Истребитель F-16 Воздушных сил Украины был сбит в небе над Сумской областью, пишет «Российская газета».

    По информации военного летчика ВС РФ Алексея Воеводы, до момента поражения истребитель пытался увернуться от выпущенных по нему ракет. «Две ракеты он избежал, однако третья его догнала», – отметил Воевода.

    Известно, что за штурвалом истребителя находился 26-летний летчик Павел Иванов, который погиб в результате атаки.

    Ранее в марте над Сумами уже был замечен F-16, летящий на малой высоте.

    Воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота истребителя F-16, не уточнив судьбу самолета.

    СМИ сообщали, что летчик ВВС Украины Павел Иванов, погибший в результате катастрофы F-16, был награжден тремя орденами.

    Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о версиях гибели украинского летчика на F-16.

    Издание The Wall Street Journal сообщило, что в августе киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит ракетой Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

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    12 апреля 2025, 15:31 • Новости дня
    Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине

    Лавров назвал заявления Зеленского об евровойсках на Украине шизофреническими

    Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о необходимости иностранных военных и отказе от миротворцев на Украине очевидно являются шизофреническими и противоречивыми, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме, заявил, что заявления Владимира Зеленского о необходимости миротворцев и иностранных военных на Украине являются шизофреническими, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что глава киевского режима заявляет о необходимости вооружения, а не миротворцев, что противоречит идее миротворческой операции.

    Министр указал на то, что европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, упускают из виду важные нюансы, касающиеся НАТО и территориальных вопросов, что приводит к искажению предложений о временном прекращении огня. Лавров подчеркнул, что администрация Зеленского отвергла эти предложения, настаивая на получении оружия.

    Лавров также выразил мнение, что инициатива некоторых европейских лидеров по размещению миротворческих сил на Украине направлена не на поддержание мира, а на сохранение нацистского режима в Киеве. По его словам, под видом миротворческих сил планируется защита существующего режима, а не стабилизация ситуации в регионе.

    Лавров заявил, что Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне.

    Зеленский заявил, что Украина хочет разместить на своей территории боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности.

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

    Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    Коментарии (0)
    12 апреля 2025, 14:01 • Новости дня
    ВС России поразили военный аэродром и гидропорт ВСУ
    ВС России поразили военный аэродром и гидропорт ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по авиационному предприятию ВПК Украины, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотников, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты шесть управляемых авиабомб JDAM и пять снарядов американский РСЗО HIMARS, а также 154 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 51 128 беспилотников, 601 ЗРК, 22 811 танков и других бронемашин, 1534 боевые машины РСЗО, 23518 орудий полевой артиллерии и минометов, более 34 тыс. единиц специальной техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

    Днем ранее  сообщалось, что ВС России поразили объекты военного аэродрома ВСУ, а до этого они поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ.

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    12 апреля 2025, 18:55 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области

    Российские полки «Север» начали бои в окрестностях Горналя в Курской области

    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области, где ведут бои с украинскими силами, пытающимися сдержать продвижение с помощью беспилотников и артиллерии.

    Военнослужащие из 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области и ведут там боевые действия, сообщает РИА Новости. Бои в этом районе продолжаются, российские силы пытаются закрепиться на данных позициях.

    Ранее Министерство обороны сообщило, что бойцы группы «Север» нанесли поражение украинским формированиям из семи бригад в районах Горналя и Олешни. Это стало результатом активных боевых действий, которые продолжаются с утра, как уточнили в группировке.

    Также в районе работают подразделения 30-го полка, которые ведут боевые действия против украинских военных. Сообщается, что украинские силы пытаются противодействовать продвижению российских войск, применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и артиллерию, чтобы нарушить логистические цепи российской армии.

    Украинские войска, обороняясь, стараются удержать свои позиции любой ценой. Они используют складки местности и укрытия, чтобы скрыться от наступления российских сил. Российские военные продолжают атаковать, стремясь захватить под контроль населенный пункт, сообщили в группировке.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье. При этом ВСУ пытались сбежать из Горналя и Олешни в Сумскую область.

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    12 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение формированиям девяти бригад и полка ВСУ у Горналя и Олешни
    ВС России нанесли поражение формированиям девяти бригад и полка ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ возле Горналя и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника около Беловод, Мирополья, Могрицы, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, 155-мм гаубица М777 и три миномета.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 820 военнослужащих, 405 танков, 332 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2264 бронемашины, 2678 автомобилей, 602 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье

    Поздно вечером сообщалось, что ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ.

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    12 апреля 2025, 19:18 • Новости дня
    Названо имя бойца, героически принявшего удар дрона под Часовым Яром

    Tекст: Вера Басилая

    Мужественный русский солдат Сергей Бекетов, известный как «Крым», погиб, выполняя боевое задание под Часовым Яром, когда его настиг дрон ВСУ.

    Русский солдат Сергей Бекетов, известный под позывным «Крым», героически погиб под Часовым Яром. Бекетов, уроженец деревни Малореченское в Алуштинском районе, выполнил свой долг, несмотря на опасность. Во время выполнения задания он попал под обстрел, получил ранения и упал с мотоцикла. Понимая, что не сможет укрыться от дрона ВСУ, он принял свою судьбу, встретив смерть с честью, передает «Царьград»,

    Видео, запечатлевшее его подвиг, появилось в сети в конце марта. Военный эксперт и автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подтвердил, что героем является Бекетов.

    Ранее Минобороны поделилось подробностями подвига башкирского танкиста, который, потеряв руку, увел танк из-под обстрела на Краснолиманском направлении, спасая экипаж.

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    12 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    Минобороны заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России
    Минобороны заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны.

    Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 дней начиная с 18 марта ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Так, 11 апреля в 2.00 в  Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника на электроподстанцию 35 кВ «Чубаревка» (ГУП «Таврия-Энерго») был поврежден трансформатор. Без электричества остались жители пяти населенных пунктов, всего около 1650 человек.

    В Краснодарском крае 12 апреля в 2.40 из-за атаки БПЛА около станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги была повреждена контактная сеть, которая  повлекла за собой остановку двух пассажирских поездов.

    В Курской области 11 апреля в 8.31 в ходе намеренного обстрела ВСУ энергообъекта «Кондратовка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» и последовавшего обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Промышленная нагрузка в Беловском районе осталась без электроснабжения, сообщили в Минобороны.

    12 апреля в 4.29 в результате обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия 110 кВ «Белая – Рыбинские Буды» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Без электричества остались порядка 19,4 тыс. бытовых потребителей в Обоянском и Беловском районах.

    А 10 апреля в 18.43 из-за обрыва провода отключалась линия 110 кВ Южная – Льгов филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»). 1На следующий день во время осмотра в данном месте под высоковольтной линией были обнаружены обломки украинского беспилотника, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне Минобороны также заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России. Днем ранее оборонное ведомство заявило об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России.

    Как сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, Россия передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам.

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    12 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Глава Роскосмоса сообщил о 105 погибших сотрудниках на СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что 342 сотрудника корпорации получили ранения, а 105 погибли или считаются пропавшими без вести в ходе специальной военной операции, среди них двое удостоены звания Героя России.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о значительных потерях среди сотрудников корпорации в ходе специальной военной операции, передает ТАСС. По его словам, 342 человека получили ранения, а 105 погибли или пропали без вести. «Мы чтим героев и никогда не забудем их мужество. Предлагаю почтить их память минутой молчания», – сказал Баканов.

    Кроме того, он отметил, что двое сотрудников Роскосмоса – Артур Потапов и Сергей Седов – удостоены звания Героя России за свою службу в ходе СВО. Эта информация была озвучена в ходе встречи с журналистами, где Баканов подчеркнул вклад ракетно-космической отрасли в обеспечение вооруженных сил актуальной информацией через спутниковые системы.

    Баканов также сообщил, что более 400 сотрудников отрасли получили государственные и ведомственные награды за свои заслуги в ходе военной операции. Он выразил гордость за то, что среди таких награжденных – его коллеги из ракетно-космической отрасли, и подчеркнул важность их работы для обеспечения безопасности и успехов вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов объявил о планируемой встрече с будущим главой НАСА Айзекманом, космонавт Зубрицкий рассказал об обустройстве экипажа на МКС, а космонавты с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики.

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    13 апреля 2025, 06:20 • Новости дня
    Российские военные уничтожили две группы наемников ВСУ под Купянском

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Харьковской области ВС России уничтожили две группы иностранных наемников, входившие в состав горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил начальник пресс-центра Западной группировки войск ВС России Иван Бигма, передает ТАСС. По его словам, наемники были уничтожены в лесном массиве Купянского района.

    В декабре польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью, чтобы поддержать силы на этом участке.

    В январе российский дрон уничтожил британского наемника в Запорожской области.

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    12 апреля 2025, 11:10 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о попадании под дружественный огонь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский солдат Владислав Белопольский заявил, что его группа была обстреляна украинской артиллерией по ошибке, когда они двигались в заданное место.

    Украинский пленный Владислав Белопольский рассказал на видео от Министерства обороны России о ситуации, в которой его подразделение оказалось под обстрелом собственной артиллерии, передает РИА «Новости». По словам Белопольского, ему указали на карте маршрут, и во время движения по этому маршруту подразделение подверглось неожиданному обстрелу. Он предположил, что это была артиллерия их же сил.

    Кроме того, Белопольский отметил недостаточное вооружение в своем подразделении. Хотя по документам он числился стрелком одной из боевых машин, на деле стрелять было не из чего, так как отсутствовал пулемет «Браунинг», который должен был быть установлен по штатному расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взятый в плен на территории Белгородской области украинский военный рассказал о задачах, которые выполняют подразделения ВСУ в этом районе. Сообщалось, что пленный украинский солдат назвал День Победы 9 Мая общим праздником для всех. Потери ВСУ в Курской области превысили 69 тыс. человек.

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    12 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение украинской РСЗО хорватского производства

    Минобороны показало уничтожение украинской РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено, как операторы FPV-дронов группировки войск «Южная» успешно уничтожили украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, произведенную в Хорватии.

    Кроме пусковой установки, российские дроноводы также нанесли удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщило Минобороны в Telegram-канале. Пункт управления был замаскирован и располагался в одном из частных домов в населенном пункте Веролюбовка на территории ДНР.

    Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором показано, как расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили танк Abrams Вооруженных сил Украины.

    В марте ведомство показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного.

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    13 апреля 2025, 05:40 • Новости дня
    Дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

    Минобороны: Дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства воздушной разведки группировки войск «Север» обнаружили замаскированную бронетехнику и живую силу украинских войск в Курской области, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны России, после идентификации целей по ним был нанесен удар с использованием беспилотного летательного аппарата «Иноходец».

    В результате удара техника и живая сила противника были уничтожены, сообщили в ведомстве.

    В марте артиллерийские расчеты САУ «Гвоздика» уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ в Курской области, сорвав подвоз боеприпасов.

    Кроме того, сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52М успешно выполнил задачу по уничтожению техники и личного состава ВСУ в Курской области, нанеся ракетный удар по скрытым в лесу целям.

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    12 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    ВСУ потеряли свыше 1290 военных и множество техники на разных направлениях

    Tекст: Мария Иванова

    Группировки войск России нанесли значительный урон ВСУ на нескольких направлениях, уничтожив более 1290 военнослужащих и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и артиллерию.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Рыбицы, Михайловского, Миропольского, Краснополья и Угроедов Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении быо нанесено поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Казачьей Лопани и Волчанска.

    При этом потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, бронемашина и пять орудий полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Радьковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Нового, Ямполя, Кировска Донецкой народной республики (ДНР) и Макеевки Луганской народной республики (ЛНР).

    ВСУ при этом потеряли более 250 военнослужащих, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригадам теробороны, нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России) рядом с Никифоровкой, Тарасовкой, Славянском, Часовым Яром, Белой Горой, Верхнекаменским, Константиновкой и Щербиновкой ДНР.

    Противник потерял более 310 боевиков, восемь бронемашин, в том числе три американских бронетранспортера М113, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и нацгвардии у Зверево, Котлино, Красноармейска, Котляровки, Богдановки, Удачного и Алексеевки ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, пять пикапов и пять орудий полевой артиллерии, в том числе американские 155 мм самоходные артустановки Paladin и французские Caesar.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Богатыря, Поддубного, Отрадного, Шевченко, Вольного Поля ДНР, Волчьенр и Филии Днепропетровской области.

    ВСУ при этом потеряли более 155 военнослужащих, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155 мм гаубицу М777. Уничтожен склад горючего.

    А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Новоданиловки, Павловки Запорожской Области, Днепровского и Антоновки Херсонской области.

    Были уничтожены до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, станция РЭБ, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того в Минобороны сообщили, что ВС России поразили военный аэродром и гидропорт ВСУ.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

    За минувшую неделю российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта.

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    12 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Над Курской областью сбили три беспилотника

    Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью

    Tекст: Мария Иванова

    В результате работы дежурных средств противовоздушной обороны были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Курской областью.

    В период с 11.30 до 12.10 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все беспилотники были перехвачены в воздушном пространстве региона, предотвращая потенциальные угрозы для населения и инфраструктуры. На данный момент информация о возможных повреждениях или пострадавших отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над пятью регионами, из которых 18 были уничтожены в Курской области и 13 в Ростовской.

    Поздно вечером накануне средства ПВО России за полчаса сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Курской и Ростовской областями.

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    13 апреля 2025, 07:00 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила более 260 украинских бойцов за сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили более 260 украинских военных и десятки единиц техники в ходе операций за прошедшие сутки.

    Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», группировка «Север» провела успешные операции в Краснояружском приграничье и на Сумском направлении, а также продолжила освобождение Курской области. Российские бойцы уничтожили более 260 боевиков ВСУ и множество единиц техники, включая американские БТР М-113, гаубицы М-119 и М-777.

    В Белгородской области в районе населенного пункта Поповка попытки украинских штурмовых групп прорваться в лесные массивы не увенчались успехом. Большая часть из них была уничтожена, а выжившие отступили на территорию Украины. На направлении Демидовки все 15 оккупантов, пытавшихся проникнуть на территорию России, были ликвидированы.

    В районе хутора Олешня и Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Курской области уничтожены несколько штурмовых групп украинских сил специального назначения. Подразделения 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли значительные потери в окрестностях сел Веселовка и Беловоды Сумской области.

    На Волчанском и Липцовском направлениях также достигнуты успехи. Были уничтожены артиллерийский расчет и несколько штурмовых групп противника, сбит вражеский беспилотник. За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 60 бойцов в этих районах. В это время в Сумской области и на Краснояружском направлении продолжался интенсивный обмен огнем, что привело к потере более 150 украинских военных.

    Инженерные подразделения продолжают разминирование Суджанского приграничья. За сутки обезврежено 7955 взрывоопасных предметов.

    Ранее группировка «Север» уничтожила живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область. Кроме того, сообщалось, что «Северяне» не дали ВСУ оборудовать минометные позиции у границы.

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