Элитный украинский полк перебросили в курское приграничье

На Украине продали арестованный российский танкер Nika Spirit

Tекст: Ольга Иванова

Судно Nika Spirit, арестованное в 2019 году в украинском порту Измаила, было продано, передает ТАСС. Национальное агентство Украины по поиску и менеджменту активов (АРМА) сообщило, что танкер был реализован на электронном аукционе Prozorro по цене 6,4 млн гривен, что эквивалентно примерно 154 тыс. долларов.

Глава агентства Елена Дума уточнила, что в настоящее время в управлении АРМА находятся еще шестнадцать арестованных судов.

В июле 2019 года СБУ заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit. Судно опознали как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли в ходе инцидента в Керченском проливе. Позднее экипаж судна был освобожден, однако российский танкер был арестован вместе с изъятыми документами.