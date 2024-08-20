Сенатор перечислила категории граждан, имеющих право на двойную пенсию

Сенатор Епифанова перечислила категории граждан, имеющих право на двойную пенсию

Tекст: Алексей Дегтярев

Военнослужащие имеют право на страховую пенсию по старости и пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности, сказала сенатор «Газете.Ru».

Еще одной категорией являются гражданские госслужащие, вместе со страховой пенсией они могут получать пенсию за выслугу лет, назначаемую при наличии определенного стажа госслужбы. В 2024 году он должен составлять 19,5 лет.

Епифанова отметила, что третьей категорией являются участники Великой Отечественной и граждане со знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также те, кто получил инвалидность из-за военной травмы.

Такая инвалидность может быть получена из-за ранения, контузии, увечья, причиной могут быть заболевания, полученные во время защиты Родины, пребывания на фронте, прохождения воинской службы на территории других стран, где велись боевые действия.

К четвертой категории сенатор отнесла родителей военнослужащих, чьи дети погибли во время военной службы или умерли от военной травмы после увольнения. К ней относятся также вдовы военнослужащих, погибших во время службы по призыву из-за военной травмы. Во втором случае важно, чтобы вдова не вступила в новый брак. У таких граждан есть право на госпенсию по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости.

В пятой категории числятся нетрудоспособные члены семей граждан, которые получили или перенесли лучевую или другую болезнь, связанную с радиационным воздействием катастрофы на ЧАЭС. К ней относятся и нетрудоспособные члены семей граждан, получивших инвалидность при ликвидации катастрофы на ЧАЭС.

В шестую категорию включены члены семей погибших (умерших) космонавтов.