День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.0 комментариев
Поддубный сообщил о железнодорожной изоляции Запорожья
Удары армии России парализовали железнодорожное сообщение в Запорожье
Город Запорожье на протяжении трех суток остается без пассажирских поездов из-за масштабного повреждения логистической инфраструктуры, что серьезно осложняет маневры украинских сил, заявил военкор, Герой России Евгений Поддубный.
Третьи сутки пассажирские поезда не могут добраться до Запорожья, информирует Поддубный в Mах. «Город фактически оказался отрезан от железнодорожного сообщения с другими регионами», – цитирует он слова министра инфраструктуры киевского режима Николай Калашник.
Подобное ограничение логистических возможностей противника стало прямым результатом системных ударов Вооруженных сил России по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры. Изоляция города значительно осложняет снабжение подразделений ВСУ.
Отсутствие транспортного сообщения сильно сказывается на маневрах украинских сил. Это имеет особое значение на фоне активного наступления российских войск и выполнения задачи по окружению укрепрайона противника в Орехове.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские войска уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области. Несколько дней назад беспилотники «Герань» поразили военные эшелоны противника с грузами в этом регионе. Зимой украинская компания «Укржелдорога» уже останавливала движение поездов между Днепропетровском и Запорожьем из-за повреждения инфраструктуры.