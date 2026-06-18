Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
ВС России в Красном Лимане зачистили 48 зданий от украинских боевиков
Российские военные в последние сутки в городе Красный Лиман в Донецкой народной республике смогли зачистить несколько десятков зданий от украинских военных, сообщило Минобороны.
Подразделения 67-й дивизии в северо-западной части города захватили семь опорных пунктов и 48 зданий, указало ведомство в Max.
На улицах Главная и Покровская блокирована группа украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны.
ВСУ в этой зоне потеряли до 20 человек, семь единиц военной техники и пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов.
Несколько дней назад российские войска вышли на северо-западные окраины Красного Лимана. Позже военнослужащие очистили от украинских боевиков храм Иверской иконы Божией Матери.