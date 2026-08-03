При подрыве на мине ВСУ в Энергодаре пострадали четыре сотрудника ЗАЭС

Tекст: Дарья Григоренко

«Сегодня ночью ВСУ с помощью БПЛА осуществили дистанционное минирование автомобильных дорог в промышленной зоне и на въезде в Энергодар. В результате подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха», – говорится в официальном канале станции в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели сотрудника ЗАЭС при ударе украинских беспилотников. Несколькими днями ранее украинские военные нанесли удар по транспортному цеху атомной электростанции.

В начале того же месяца тяжелые дроны ВСУ совершили массированную атаку в непосредственной близости от объекта.