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При подрыве на мине ВСУ в Энергодаре пострадали четыре сотрудника ЗАЭС
Украинские беспилотники дистанционно заминировали дороги в Энергодаре, из-за чего по пути на работу пострадали четыре специалиста атомной электростанции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
«Сегодня ночью ВСУ с помощью БПЛА осуществили дистанционное минирование автомобильных дорог в промышленной зоне и на въезде в Энергодар. В результате подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха», – говорится в официальном канале станции в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели сотрудника ЗАЭС при ударе украинских беспилотников. Несколькими днями ранее украинские военные нанесли удар по транспортному цеху атомной электростанции.
В начале того же месяца тяжелые дроны ВСУ совершили массированную атаку в непосредственной близости от объекта.