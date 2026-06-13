ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Транспортный цех Запорожской АЭС вновь подвергся атаке ВСУ, сообщает пресс-служба станции. В результате удара повреждены три автомобиля, при этом два из них полностью уничтожены огнем. Также пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

Сейчас сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры атомной станции, отметили на ЗАЭС. При этом подчеркивается, что, несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС остается под контролем персонала.

Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в штатном режиме, а радиационный фон на территории станции и в прилегающем районе находится в пределах естественных значений, отметили в пресс-службе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 мая украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара.

Ранее украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС 17 мая. А в апреле украинский беспилотный летательный аппарат атаковал территорию транспортного цеха Запорожской АЭС с гибелью одного из работников станции.