Власть над ценой нефти сместилась от скважины к контролю над логистикой. Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.0 комментариев
Стармер назвал сроки выборов нового лидера лейбористов
Стармер заявил о старте выборов нового лидера лейбористов 9 июля
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что выборы нового лидера правящей Лейбористской партии начнутся 9 июля.
Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал о сроках избрания своего преемника, передает РИА «Новости». Ранее политик принял решение покинуть пост руководителя Лейбористской партии.
Он обратился к национальному исполкому Лейбористской партии с просьбой установить график, выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится до летнего перерыва парламента…
«Это обеспечит, что новый лидер будет избран до возобновления работы парламента в сентябре», – подчеркнул Стармер.
Британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.
Глава британского правительства подготовил план передачи власти новому лидеру осенью.
Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм решил побороться за пост руководителя Лейбористской партии.