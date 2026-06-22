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    Ольга Андреева Ольга Андреева Победим антирусскую ненависть

    Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

    34 комментария
    22 июня 2026, 11:59 • Новости дня

    Стармер назвал сроки выборов нового лидера лейбористов

    Стармер заявил о старте выборов нового лидера лейбористов 9 июля

    Стармер назвал сроки выборов нового лидера лейбористов
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что выборы нового лидера правящей Лейбористской партии начнутся 9 июля.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал о сроках избрания своего преемника, передает РИА «Новости». Ранее политик принял решение покинуть пост руководителя Лейбористской партии.

    Он обратился к национальному исполкому Лейбористской партии с просьбой установить график, выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится до летнего перерыва парламента…

    «Это обеспечит, что новый лидер будет избран до возобновления работы парламента в сентябре», – подчеркнул Стармер.

    Британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Глава британского правительства подготовил план передачи власти новому лидеру осенью.

    Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм решил побороться за пост руководителя Лейбористской партии.

    20 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    @ Peter Noyce/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британское оборонное ведомство успешно протестировало новые высокоточные баллистические ракеты Nightfall с дальностью поражения около 500 километров, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Лондон намерен поставить Киеву экспериментальные системы после завершения тестов, передает РИА «Новости».

    «Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия, которое вскоре может быть поставлено Украине, чтобы Киев мог нанести удар по Москве. Новые системы, способные поражать цели на расстоянии более 300 миль (почти 500 километров) были испытаны на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы в Великобритании пройдут дальнейшие испытания», – цитирует агентство газету Telegraph.

    Оружие, разрабатываемое в рамках проекта Project Brakestop, оснастят боеголовкой массой 250 килограммов. Скорость полета ракеты достигнет почти 600 километров в час. Разработкой занимаются три британские компании: MBDA, выпускающая ракеты Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace.

    Изначально на реализацию инициативы выделили около 5 млн фунтов стерлингов (почти 7 млн долларов). Позднее финансирование увеличили еще на 15 млн фунтов. О разработке ракет Nightfall Министерство обороны Британии объявило в январе 2026 года.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию и напрямую втягивают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Великобритания раскрыла планы по созданию баллистической ракеты Nightfall для украинской армии.

    Летом прошлого года канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенные с британцами дальнобойные комплексы.

    До этого Лондон тайно передал украинским войскам десятки крылатых ракет Storm Shadow.

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    21 июня 2026, 18:12 • Новости дня
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент заявил о предстоящем уходе главы британского правительства из-за серьезных провалов в миграционной и энергетической политике.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором уходе со своего поста премьер-министра Британии Кира Стармера, об этом он сообщил в соцсети Truth Social. Американский лидер связал это с неудачными решениями британского политика в ключевых сферах.

    «Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел серьезную неудачу в двух очень важных вопросах – иммиграции и энергетике (откройте нефть Северного моря!). Я желаю ему всего наилучшего!» – написал глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер проведет ближайшие выходные в размышлениях о возможной отставке.

    Представители Лейбористской партии готовятся бросить вызов действующему главе правительства.

    Президент США Дональд Трамп ранее назвал катастрофой миграционную и энергетическую политику британского кабинета.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    21 июня 2026, 12:33 • Новости дня
    AP: Премьер Британии Стармер может объявить об отставке в понедельник
    AP: Премьер Британии Стармер может объявить об отставке в понедельник
    @ Hannah McKay/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава британского правительства столкнулся с масштабным внутрипартийным кризисом и может объявить о сложении полномочий уже в ближайший понедельник.

    Политик проводит выходные в загородной резиденции Чекерс, обдумывая свое политическое будущее, передает AP. Ожидается, что вскоре он представит график передачи власти своему главному конкуренту по Лейбористской партии Энди Бернэму. Давление на действующего лидера возрастает на фоне падения рейтингов с момента победы на выборах летом 2024 года.

    Бернэм на прошлой неделе уверенно выиграл довыборы, набрав почти 55% голосов, и в понедельник принесет присягу в парламенте. «Все знают, что политика не работает, страна находится не там, где должна быть, и сегодняшний вечер может стать поворотным моментом», – заявил политик в своей речи.

    Кабинет министров не смог обеспечить обещанный экономический рост и справиться с кризисом стоимости жизни. Ситуацию усугубили спорные кадровые решения, включая назначение послом Британии в США Питера Мандельсона. Несмотря на заявления министра бизнеса Питера Кайла о том, что слухи об уходе являются лишь спекуляцией, соратники по партии считают позицию премьера безнадежной.

    Высокопоставленный член Палаты лордов Чарли Фалконер подчеркнул, что у правительства совершенно не осталось авторитета. По его мнению, сторонам необходимо согласовать мирный процесс передачи полномочий новому руководству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Большого Манчестера Энди Бернэм победил на дополнительных выборах в парламент.

    Британский премьер-министр Кир Стармер решил обдумать возможную отставку в течение выходных. Глава правительства представит план передачи власти в ближайший понедельник.

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    22 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии
    Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии
    @ Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Глава британского правительства Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление политик сделал во время официального выступления на Даунинг-стрит в Лондоне.

    «Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии», – сообщил Стармер.

    Ранее Кир Стармер потерял поддержку большинства депутатов Лейбористской партии.

    Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм уверенно победил на специальных выборах в парламент.

    Глава британского правительства подготовил план передачи власти новому лидеру без проведения внутрипартийного голосования.

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    19 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Суд Лондона приговорил двух выходцев с Украины за поджог недвижимости Стармера

    Tекст: Мария Иванова

    Двое выходцев с Украины проведут семь лет и два года в тюрьме за умышленный поджог недвижимости и автомобиля британского премьера Кира Стармера весной прошлого года.

    Гражданин Украины Роман Лавринович и румынский подданный украинского происхождения Станислав Карпюк отправятся за решетку на семь лет и два года соответственно, передает ТАСС.

    Мужчины признаны виновными в поджоге автомобиля и объектов недвижимости, связанных с премьер-министром Британии Киром Стармером.

    Сами инциденты произошли весной 2025 года. Окончательный приговор по уголовному делу огласил судья Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли Нил Гарнэм.

    Напомним, накануне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «дебютом шизофрении» сообщения в британских СМИ о якобы причастности россиянина к поджогу имущества премьера Британии Кира Стармера.

    Ранее суд в Лондоне признал двух выходцев с Украины виновными в поджоге имущества британского премьера.

    Британские спецслужбы расследовали возможную причастность России к этим преступлениям.

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    19 июня 2026, 22:22 • Новости дня
    Дмитриев призвал «отпраздновать» скорую отставку Стармера

    Глава РФПИ Дмитриев призвал отпраздновать скорую отставку Стармера

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сыронизировал над слухами о возможном уходе британского премьер-министра Кира Стармера с занимаемого поста.

    Дмитриев прокомментировал слухи о возможной отставке премьер-министра Британии Кира Стармера, передает РИА «Новости». Поводом для реакции стала публикация британского политического портала Politics UK в соцсети X, где сообщалось о давлении на премьера со стороны членов его кабинета.

    «Давайте же, наконец, объединимся – британцы, все человечество и даже инопланетяне – чтобы вместе отпраздновать скорую отставку Стармера», – написал Дмитриев в той же социальной сети.

    Ранее министр транспорта Британии Хайди Александер первой из членов правительства призвала Стармера покинуть свой пост. Это произошло после того, как его политический соперник Энди Бернхэм прошел в парламент с целью добиться смещения премьера

    Ситуация усугубилась решением депутата от лейбористов Джоша Саймонса сложить полномочия. Он уступил свое кресло от Мейкерфилда Бернхэму, который считается ключевым оппонентом Стармера внутри политической силы.

    Ранее Дмитриев попросил инопланетян убедить британского премьера покинуть свой пост.

    До этого Дмитриев спрогнозировал скорую отставку Кира Стармера на фоне провала Лейбористской партии.

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    21 июня 2026, 18:03 • Новости дня
    The Guardian: Премьер Британии Стармер объявит об отставке в понедельник

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава британского правительства Кир Стармер, как ожидается, в понедельник объявит об уходе в отставку, передает The Guardian. Это происходит на фоне мощного давления со стороны депутатов от Лейбористской партии, желающих видеть новым лидером Энди Бернэма.

    Министр по делам бизнеса Питер Кайл отказался комментировать планы руководителя кабмина, но отметил его понимание политических реалий, передает The Guardian. «Я не хочу приходить сюда и питать иллюзии, что нет никакого процесса, нет сил, которые бросают вызов премьер-министру как лидеру – это явно так», – заявил он в эфире телеканала Би-би-си. Кайл добавил, что страна переживает период неопределенности и нуждается в защите национальных интересов.

    Команда Энди Бернэма после уверенной победы на довыборах заручилась поддержкой около 200 депутатов-лейбористов. Этого более чем достаточно, ведь по правилам партии для выдвижения кандидату требуется одобрение минимум 81 парламентария. Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг также заявлял о намерении побороться за кресло премьера, но его шансы оцениваются скептически.

    В правительстве ожидают, что политик представит график своего ухода в понедельник, а сама отставка состоится осенью. Ранее лояльные министры предупредили его о необходимости принять решение до конца выходных. В противном случае главе кабмина грозило бы принудительное отстранение на заседании правительства во вторник.

    Смена лидера приведет к тому, что Великобритания получит седьмого премьер-министра за последние десять лет. Популярность правящей партии стремительно падает из-за ряда спорных решений, включая отмену зимних выплат пенсионерам. Многие лейбористы опасаются, что без немедленной смены руководства следующие всеобщие выборы уверенно выиграет Найджел Фарадж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер подготовил план передачи власти из-за потери поддержки большинства депутатов Лейбористской партии.

    Политик обдумывает свое политическое будущее в загородной резиденции Чекерс на фоне масштабного внутрипартийного кризиса.

    Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм выиграл дополнительные выборы в парламент от округа Мейкерфилд с результатом в 55% голосов.

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    20 июня 2026, 06:29 • Новости дня
    Times сообщила о планах Стармера в течение выходных обдумать отставку

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер Британии Кир Стармер проведет ближайшие выходные в размышлениях о возможной отставке после победы соперника Энди Бернхэма на выборах в Манчестере, пишет Times со ссылкой на источники.

    «Стармер обдумает свое будущее в выходные на фоне растущего давления со стороны кабинета министров в связи с победой Энди Бернхэма на дополнительных выборах», – пишет Times.

    В пятницу, сразу после объявления результатов голосования, где Бернхэм прошел в парламент, Стармер заявил, что в случае начала борьбы за лидерство в партии он примет в ней участие и от поста не откажется. Газета подчеркивает, что премьер осознает усиление давления со стороны внутрипартийной оппозиции, настаивающей на его уходе, передает РИА «Новости».

    По данным источников, близких к главе правительства, предстоящие выходные он планирует провести с семьей и посвятить их размышлениям о собственном политическом будущем. После этого Стамер намерен принять решение, продолжать ли борьбу за руководство партией и пост премьер-министра, передает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Большого Манчестера Энди Бернэм на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд выиграл мандат в парламент, тем самым открыв путь к борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

    Сообщалось ,что после этих довыборов Бернэм намерен оперативно запустить процедуру смены лидера правящей Лейбористской партии Британии.

    Стармер после провала партии на местных выборах и отставок нескольких министров столкнулся с серьезным сопротивлением внутри Лейбористской партии.

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    20 июня 2026, 21:21 • Новости дня
    В ходе нападений на мусульман в шотландском Эдинбурге пострадали пять человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии нападений на мусульман в шотландском Эдинбурге пострадали пять человек, сообщила полиция Шотландии.

    «Пятеро мужчин: двое в возрасте 22 лет и еще трое в возрасте 24, 27 и 39 лет, получили травмы, троим из них потребовалась госпитализация, однако ни одна из травм не представляет угрозы для жизни», – приводит РИА «Новости» заявление полиции.

    Ранее Шотландская ассоциация мечетей (Scottish Association of Mosques, SAM) заявила, что несколько членов мусульманской общины пострадали во время нападений в Эдинбурге.

    В  связи с этими инцидентами был задержан 36-летний шотландец.

    В расследовании задействована контртеррористическая полиция.

    «В Шотландии нет места расизму или ненависти на религиозной почве. Продолжается работа по установлению обстоятельств случившегося», – заявила помощник главного констебля Катриона Пэтон.

    Напомним, 12 июня в Лондоне задержали 72 участника митинга в поддержку пропалестинского движения.

    Ранее масштабные антимигрантские погромы начались в Белфасте после вооруженного нападения выходца из Судана на прохожего. При этом британский премьер-министр Кир Стармер ранее обвинил американского бизнесмена Илона Маска во вмешательстве во внутреннюю политику страны.

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    20 июня 2026, 04:29 • Новости дня
    При столкновении поездов в Англии погиб машинист и пострадали более 80 человек

    Tекст: Антон Антонов

    В результате столкновения двух поездов на юге Англии погиб машинист одного из них, сообщила британская транспортная полиция.

    По данным транспортной полиции, пострадали более 80 человек. «Госпитализировано 33 человека, из них 11 – в тяжелом состоянии. Помощь оказана еще 56 людям», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два пассажирских поезда столкнулись возле Бедфорда на юге Англии.

    Оба состава направлялись в Лондон: один следовал из Ноттингема, второй – из Корби. По предварительным данным, поезд из Корби врезался в хвостовую часть состава, который ехал из Ноттингема.

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    21 июня 2026, 02:08 • Новости дня
    The Observer назвал датой объявления отставки Стармера 22 июня

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского правительства Кир Стармер собирается представить план передачи власти из-за потери поддержки большинства депутатов Лейбористской партии, перешедших на сторону Энди Бернхема, в ближайший понедельник.

    «Премьер-министр теперь признает, что его время истекло, поскольку большинство депутатов от Лейбористской партии поддерживают Энди Бернхема. Кир Стармер готовится на этой неделе изложить график ухода с поста премьер-министра перед триумфальным возвращением Энди Бернхема в Вестминстер», – пишет газета The Observer.

    По имеющейся у издания информации, после состоявшихся в последние дни бесед с министрами кабинета, советниками Даунинг-стрит, лидерами профсоюзов и партийными спонсорами премьер-министр пришел к выводу, что его положение крайне неустойчиво.

    Хотя Стармер пообещал провести выходные, обсуждая свое будущее с женой Викторией в Чекерсе, прежде чем принять окончательное решение, высокопоставленные деятели Лейбористской партии считают, что «четкое заявление» может прозвучать уже в понедельник.

    Видные деятели лейбористов подтверждают, что глава кабинета министров смирился с необходимостью ухода, столкнувшись с полным отсутствием поддержки. По их словам, в сложившейся ситуации отставка является неизбежным и единственным жизнеспособным вариантом.

    Основным претендентом на пост лидера партии стал Энди Бернхем, одержавший на прошлой неделе убедительную победу на дополнительных выборах. Его кандидатуру поддерживают более 201 депутата, что составляет больше половины парламентской фракции.

    В результате действующий премьер больше не может гарантировать королю наличие доверия со стороны Палаты общин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня Стармер еще обещал остаться на посту «ради изменений к лучшему». Но после провала партии на местных выборах и отставок нескольких министров он столкнулся с серьезным сопротивлением внутри Лейбористской партии.

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    21 июня 2026, 17:59 • Новости дня
    Полиция Британии предъявила обвинения ранившему пятерых мусульман мужчине

    Tекст: Ольга Иванова

    К расследованию серии нападений на пятерых мусульман в Эдинбурге, за которые задержан 36-летний местный житель, подключились контртеррористические подразделения.

    Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на людей, передает РИА «Новости». «36-летнему мужчине предъявлены обвинения в связи с рядом инцидентов, произошедших в Эдинбурге в пятницу», – заявили в ведомстве.

    Представители Шотландской ассоциации мечетей уточнили, что жертвами атак стали несколько мусульман. В настоящее время делом занимается контртеррористическая полиция, выясняя мотивы 36-летнего местного жителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии нападений на мусульман в Эдинбурге пострадали пять человек.

    Ранее в Белфасте из-за вооруженного нападения мигранта на прохожего вспыхнули массовые беспорядки.

    Весной текущего года вооруженный мужчина ранил нескольких человек на улицах шотландской столицы.

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    22 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    The Guardian: Стармер в понедельник объявит сроки отставки с поста премьера Британии

    The Guardian: Кир Стармер планирует передать пост премьер-министра Энди Бернэму

    The Guardian: Стармер в понедельник объявит сроки отставки с поста премьера Британии
    @ Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Глава правительства Великобритании готовится огласить график сложения полномочий, чтобы к осени обеспечить передачу власти новому лидеру без проведения внутрипартийного голосования.

    Британский премьер-министр Кир Стармер в ближайшее время может объявить график своей отставки, передает газета The Guardian.

    По данным издания, это позволит Энди Бернэму занять пост главы правительства к осени текущего года. Ожидается, что премьер сделает заявление на Даунинг-стрит, 10, что станет началом процесса назначения седьмого премьера за последние десять лет.

    Более полудюжины министров кабинета в частном порядке заявили Стармеру, что его время вышло. Выходные премьер-министр провел в загородной резиденции Чекерс, дорабатывая план ухода. Наиболее вероятный сценарий предполагает, что он останется на своем посту до осени. «Логически лучшее для Энди и Кира – чтобы это произошло в сентябре», – заявил один из министров кабинета.

    Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг, ушедший в отставку месяцем ранее, заявлял о готовности участвовать в выборах, заручившись поддержкой 81 депутата. Однако сейчас растет уверенность, что он не станет выдвигать свою кандидатуру. Если Стритинг все же бросит вызов Бернэму, к гонке могут присоединиться другие политики, в том числе женщины из кабинета министров.

    Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social уже прокомментировал ситуацию. Президент США заявил, что Стармер уйдет в отставку из-за провалов в сферах иммиграции и энергетики. Несмотря на отсутствие публичных призывов к уходу, семь членов кабинета министров после майских выборов советовали премьеру задуматься о своем будущем ради страны и партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер объявит о своей отставке в понедельник. Глава правительства представит план передачи власти из-за потери поддержки большинства депутатов Лейбористской партии.

    Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм уверенно победил на недавних специальных выборах в парламент.

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    20 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Карл III выразил соболезнования пострадавшим при столкновении поездов

    Карл III выразил соболезнования раненым в столкновении поездов под Бедфордом

    Tекст: Мария Иванова

    Британский монарх Карл III глубоко опечален трагедией под Бедфордом, где при столкновении пассажирских поездов погиб машинист и пострадали 89 человек, говорится в заявлении представителя Букингемского дворца.

    Представители Букингемского дворца опубликовали официальное заявление монарха, передает ТАСС.

    «Его Величество сильно опечален в связи с железнодорожной аварией в Бедфорде вчера вечером. Его регулярно оповещают о развитии ситуации. Его мысли и переживания с семьей погибшего и всеми теми, кто пострадал или был затронут столь трагичным инцидентом», – отмечается в документе.

    Трагедия унесла жизнь одного машиниста, еще 89 человек получили различные травмы. Медикам пришлось госпитализировать более 30 пассажиров. Сейчас состояние 11 пострадавших оценивается врачами как тяжелое.

    Авария произошла накануне вечером примерно в четыре километра от вокзала центрального города Англии. Оба поезда направлялись в Лондон из Ноттингема и Корби. По предварительным данным, первый состав резко остановился из-за сбоя системы безопасности, после чего в его хвостовую часть врезался следовавший позади поезд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два пассажирских поезда столкнулись возле английского города Бедфорд. В результате этой аварии погиб машинист одного из составов.

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    22 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Кот Ларри пошутил, что отказывается запоминать имена новых британских премьеров

    Tекст: Ольга Иванова

    В аккаунте главного мышелова резиденции на Даунинг-стрит высмеяли частую смену глав правительства на фоне слухов об уходе действующего лидера правящей партии.

    Знаменитый питомец «отреагировал» на информацию о вероятном уходе в отставку Кира Стармера, передает РИА «Новости». По данным газеты Telegraph, соратники политика ожидают его заявления об уходе уже в грядущий понедельник.

    «Если верить слухам, вскоре мне предстоит жить уже при седьмом премьер-министре. Если так пойдет и дальше, я перестану утруждать себя тем, чтобы запоминать их имена», – отмечается в сообщении официального аккаунта кота Ларри в социальной сети.

    Около 100 депутатов от Лейбористской партии потребовали ухода Стармера после неудачных майских местных выборов. Давление на премьера усилилось после прохождения в парламент его конкурента Энди Бернэма, занимающего пост мэра Манчестера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер собирается представить план передачи власти в понедельник.

    Политик обдумывал решение о сложении полномочий в течение минувших выходных.

    Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм победил на дополнительных выборах для борьбы за лидерство в Лейбористской партии.

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