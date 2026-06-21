«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.9 комментариев
ВС России за сутки нанесли серию ракетных и бомбовых ударов по логистике ВСУ
Российская армия нанесла серию ударов по логистику ВСУ на приоритетных направлениях, лишая противника возможности оперативно снабжать подразделения на передовой.
За прошлые сутки ВС России нанесли удары по целям противника в Донбассе, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Житомирской, Одесской, Черниговской и Черкасской областях, а также в Кировограде, Полтаве и Староконстантинове Хмельницкой области. Анализ мониторинговых каналов показал, что применяли в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», ракеты «Бандероль», ударные беспилотники «Герань».
В удерживаемом Украиной городе Запорожье после атаки на мосты и Днепровскую ГЭС местные власти ограничили движение по мосту имени Преображенского из центра города в сторону острова Хортица. Помимо этого, удары наносились по крупной железнодорожной станции «Запорожье-1», активно используемой для логистики ВСУ.
С помощью ФАБов с УМПК был нанесен удар по Балабино в Запорожской области. Этот населенный пункт выполняет роль ключевого рубежа обороны и транспортного узла на подступах к областному центру с юга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта. Кроме того российские подразделения активно наступают на запорожском направлении под Орехово, преодолевая фортификационные сооружения ВСУ.