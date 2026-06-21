За прошлые сутки ВС России нанесли удары по целям противника в Донбассе, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Житомирской, Одесской, Черниговской и Черкасской областях, а также в Кировограде, Полтаве и Староконстантинове Хмельницкой области. Анализ мониторинговых каналов показал, что применяли в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», ракеты «Бандероль», ударные беспилотники «Герань».

В удерживаемом Украиной городе Запорожье после атаки на мосты и Днепровскую ГЭС местные власти ограничили движение по мосту имени Преображенского из центра города в сторону острова Хортица. Помимо этого, удары наносились по крупной железнодорожной станции «Запорожье-1», активно используемой для логистики ВСУ.

С помощью ФАБов с УМПК был нанесен удар по Балабино в Запорожской области. Этот населенный пункт выполняет роль ключевого рубежа обороны и транспортного узла на подступах к областному центру с юга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта. Кроме того российские подразделения активно наступают на запорожском направлении под Орехово, преодолевая фортификационные сооружения ВСУ.