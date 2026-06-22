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    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине
    Российские военные эвакуировали первых жителей Константиновки
    Эксперт сказал, от чего зависит бесперебойность поставок топлива в Крым
    Медведев объяснил отказ экс-президентов Украины от польского ордена
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ
    Иранская делегация покинула переговоры с США из-за угроз Трампа
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    Власти Запорожской области предупредили о заминированных купюрах
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Эра пятивекового западного господства подходит к концу

    Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности.

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    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    7 комментариев
    22 июня 2026, 06:52 • Новости дня

    Захарова: США не запросили агреман для нового посла в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона пока не предпринимала попыток согласовать кандидатуру нового руководителя своей дипломатической миссии в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «До настоящего момента американская сторона за агреманом в МИД России не обращалась», – сказала Захарова, говоря о возможной кандидатуре посла США в России, передает РИА «Новости».

    Агреман представляет собой предварительное согласие принимающего государства на назначение конкретного человека руководителем дипломатического представительства другой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший посол США в России Линн Трейси завершила свою дипломатическую миссию в июне 2025 года.

    Сейчас временным поверенным в делах США в России является Дж. Дуглас Дайкхаус.

    21 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию

    Германия потребовала от Турции не поставлять российский газ

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз будет настаивать на полном отказе от российских энергоресурсов при заключении любых будущих профильных контрактов с Анкарой.

    Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.

    Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.

    В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.

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    21 июня 2026, 15:38 • Новости дня
    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог Суслов: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ослабление позиций Белого дома, а также рост зависимости США от Европы в связи с ближневосточным кризисом, привели к тому, что американская сторона де-факто оказалась не в силах следовать договоренностям, достигнутым на саммите с Россией на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее в Кремле заявили, что США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа.

    «В последнее время администрация Трампа, действительно, последовательно давала понять, что она не в состоянии обеспечить договоренности Анкориджа и более не выражает им приверженность. Это выражалось в ходе выступления Марка Рубио в Конгрессе, в ряде других заявлений, в рамках экспертных контактов с США, на основании непубличной риторики американских представителей», – отметил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

    По его словам, де-факто США дали понять, что отказываются от тех пониманий, которые были достигнуты по итогам саммита в Анкоридже, и не считают вывод ВСУ из Донбасса необходимым для введения режима прекращения огня. «Американская сторона, а также европейские страны настаивают на том, чтобы перемирие происходило по нынешней линии боевого соприкосновения», – напомнил спикер.

    «Изменение позиции США было связано с их неспособностью обеспечить реализацию договоренностей, находясь в гораздо более сильном положении, чем сейчас. Ранее Европа и Украина категорически отвергли сценарий выведения ВСУ из Донбасса, а администрация Трампа не сделала ничего, чтобы их принудить к выполнению этого сценария. Теперь же внутри– и внешнеполитические позиции Белого дома ослабли, и считать, что он сможет этого добиться, не представляется возможным», – продолжил аналитик.

    Кроме того, собеседник указал на рост зависимости США от Европы по ситуации на Ближнем Востоке. «Американская сторона нуждается в том, чтобы европейцы начали патрулирование Ормузского пролива. Европа же, вероятно, увязала это с отказом Вашингтона от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Трамп, судя по всему, пошел на эти условия», – детализировал политолог.

    Помимо этого, полагает эксперт, на ситуацию оказало влияние то, что европейской стороне удалось убедить администрацию Трампа в якобы укреплении военного положения ВСУ. «В первую очередь это касается возможностей нанесения террористических ударов БПЛА вглубь России», – пояснил спикер.

    «В итоге нельзя исключать, что Белый дом снова начнет оказывать давление на Россию с тем, чтобы она пошла на прекращение огня, что называется, здесь и сейчас – по текущей линии фронта. Про диалог в рамках «духа Анкориджа» США, судя по всему, предлагают забыть. Думаю, Москве безынтересна подобная повестка. Вероятно, российская сторона просто продолжит СВО, наращивая интенсивность боевых действий», – спрогнозировал Суслов.

    Еще одной причиной резкого заявления Ушакова он назвал присоединение США к антироссийскому заявлению на прошедшем саммите G7. «Помощник президента России предполагал, что европейские лидеры пытались «накачать» Трампа «неполезными идеями» по украинскому вопросу. В документе не видно существенных правок американской стороны. Собственно, в Европе не скрывают, что им удалось, условно говоря, «перевербовать» главу Белого дома», – указал политолог.

    «Думаю, озвученный Ушаковым вопрос окончательно прояснится в ходе потенциальной встречи российских представителей со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Заявление помощника президента России можно назвать вызовом двум делегатам Белого дома, которые были соавторами договоренностей по итогам саммита в Анкоридже», – резюмировал аналитик.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить, сообщает ТАСС.

    «На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал представитель Кремля.

    При этом Ушаков подчеркнул, что Россия ждет не выполнения этих пониманий или договоренностей, а стремится к реализации собственных целей в зоне СВО. Он также отметил, что западный расчет на российское поражение ошибочен. «Потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», – указал политик.

    В августе 2025 года на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

    Путин призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны, президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что сторонам не во всем удалось прийти к согласию.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по мере удаления от встречи в Анкоридже, к США накапливается все больше вопросов, главный из которых: можно ли принимать на веру не только слова Трампа, но также и заявления его команды.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    19 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Лавров удивился отказу США стать посредником по Украине

    Лавров сообщил об удивлении Москвы отказом США от посредничества по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение по поводу заявления госсекретаря США Марко Рубио о невозможности участия Вашингтона в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова Марко Рубио об отказе выступать в роли посредника, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй.

    «Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредниками по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину», – подчеркнул российский министр.

    При этом руководитель дипломатического ведомства уточнил, что поддерживает связь с американским госсекретарем. По его словам, между ними состоялось несколько личных контактов, а также периодически проходят телефонные разговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США о невозможности посредничества.

    Марко Рубио объяснил отсутствие нейтралитета Вашингтона поставками вооружений Киеву.

    В конце мая главы внешнеполитических ведомств обсудили по телефону ситуацию на Украине.

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    19 июня 2026, 14:02 • Новости дня
    Минобороны: США в Харькове финансировали изучение пандемий и сибирской язвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове при финансировании США вел исследования опасных инфекций, способных спровоцировать пандемию и нанести серьезный урон сельскому хозяйству, заявил глава войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

    «Перечень изучаемых институтом инфекционных болезней животных включает тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли», – заявил он.

    Слова Ртищева привело Минобороны в Max.

    В учреждении изучали птичий грипп, африканскую чуму свиней и болезнь Ньюкасла. Особое внимание специалисты уделили возбудителю сапа. Этот проект профинансировали в рамках американской программы Ю-Пи, хотя на Украине случаи такого заболевания никогда не фиксировались.

    Ведомство также располагает данными о 10 украинских проектах под кодовым названием Ю-Пи, имеющих военно-биологическую направленность. В частности, проект Ю-Пи-1 был посвящен болезням, распространяемым членистоногими. В рамках инициативы Ю-Пи-2 оценивались механизмы миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы.

    Также Ртищев пояснял, что Вашингтон намеренно утаивал информацию об опасных экспериментах с патогенами на украинской территории.

    Национальная разведка США подтвердила изучение сибирской язвы и чумы в построенных на средства Пентагона лабораториях на Украине.

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    19 июня 2026, 22:56 • Новости дня
    Лавров не исключил изменения подхода США к Украине

    Лавров: Россия готова к диалогу с США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, хотя госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины, Белый дом выразил готовность вернуться к работе по содействию урегулирования.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение по поводу заявления Рубио об отказе Вашингтона от посредничества в украинском урегулировании.

    Лавров заявил о расчете Москвы на выполнение Западом условий мирного урегулирования конфликта на Украине, согласованных лидерами России и США в Анкоридже.

    Глава МИД России ранее отметил колебания Вашингтона в подходах к урегулированию ситуации вокруг Украины при сохраняющейся готовности Москвы к диалогу, продемонстрированной на переговорах на Аляске.

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    19 июня 2026, 15:30 • Новости дня
    Лавров заявил о желании США вытеснить российские компании с энергорынков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон открыто декларирует цель по полному устранению российских предприятий с глобальных площадок по торговле энергоресурсами, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Выступая на пресс-конференции, Лавров подчеркнул, что Вашингтон совершенно не скрывает свои стратегические планы, передает РИА «Новости».

    «США хотят российские компании с мирового энергетического рынка вытеснить полностью. Они такую цель открыто продекларировали», – отметил руководитель министерства, отвечая на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон использует санкционное давление для полного устранения российских энергетических гигантов из глобальных проектов.

    Американские власти стремятся забрать под свой контроль все мировые маршруты обеспечения энергоносителями.

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    19 июня 2026, 17:22 • Новости дня
    Лавров: США должны обратить внимание на террористические акты ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтону следует обратить внимание на действия киевских властей в отношении России для урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Соединенным Штатам, стремящимся содействовать разрешению украинского кризиса, необходимо обратить внимание на действия ВСУ против России, передает РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул важность осознания американской стороной реальной ситуации.

    «Эти возмутительные террористические акты должны, конечно, быть замечены нашими американскими коллегами, которые хотят помочь достижению согласий по украинскому урегулированию. Мы к этому готовы», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства после встречи с министром из Мадагаскара.

    По словам Лаврова, американским представителям Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, планирующим визит в Россию, стоит ознакомиться с фактами, раскрывающими суть киевских властей. Министр также отметил реакцию Дональда Трампа на встрече с Владимиром Путиным на Аляске.

    Как рассказал глава МИД РФ, Трамп был сильно удивлен информацией о запрете русского языка и УПЦ на Украине. Он неоднократно уточнял достоверность этих сведений у сопровождавших его Марко Рубио и Стива Уиткоффа, которые подтвердили правдивость данных фактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение из-за отказа Вашингтона от посредничества по Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров анонсировал скорый визит в Россию американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Ранее министр рассказал об удивлении Дональда Трампа запретом русского языка киевскими властями.

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    21 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Джей Ди Вэнс проведет в Бюргенштоке закрытые технические консультации с иранской делегацией, которые продлятся не более двух дней.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.

    «Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», – говорится в публикации на сайте телеканала. Перед вылетом политик отметил, что пробудет на встречах с иранскими представителями максимум два дня.

    В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации между Ираном и США, в которых также примут участие страны-посредники – Пакистан и Катар. Ожидается, что мероприятия пройдут в закрытом формате.

    Напомним, в ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Документ устанавливает сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязался не создавать ядерное оружие.

    Вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Европу Джей Ди Вэнс назвал главными темами встречи иранскую ядерную программу и перемирие в Ливане.

    Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в дискуссиях.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров в Бюргенштоке 21 июня.

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    20 июня 2026, 00:48 • Новости дня
    Economist сообщил о переговорах Киева с Вашингтоном об урегулировании на Украине

    Economist: Киев обсуждает с США возможное прекращение огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Киев обсуждает с Вашингтоном поэтапное прекращение огня между Россией и Украиной по линии фронта, пишет Economist.

    По данным Economist, сначала планируется «ограничение боевых действий зоной в 50–70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение».

    Также, по сведениям западных журналистов, Украина возобновила неофициальные контакты с Россией. Официальных подтверждений этой информации на данный момент нет, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией по мирному урегулированию могут возобновиться.

    Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине.

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    20 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении США добиться урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены довести процесс урегулирования конфликта на Украине до конца, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Выступая на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, Трамп заявил: «Мы пытаемся закончить эту войну между Украиной и Россией». Трамп заявил, что хочет увидеть завершение конфликта, передает ТАСС.

    При этом Трамп уверен, что сможет его добиться: «Мы это сделаем». Он отдельно отметил, что США хотят достичь урегулирования, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, хотя госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины, Белый дом выразил готовность вернуться к работе по содействию урегулирования.

    Российское ведомство выразило недоумение по поводу заявления Рубио об отказе Вашингтона от посредничества в украинском урегулировании.

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    20 июня 2026, 10:13 • Новости дня
    Медведев заявил о хрупкости соглашения США и Ирана

    Медведев спрогнозировал скорый крах мирного соглашения между США и Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в долговечности меморандума между США и Ираном.

    Политик считает, что мирное урегулирование конфликта маловероятно из-за позиции израильского руководства.

    «Неустойчивое соглашение легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями. А это и надо кабинету Нетаньяху, который держится на войне. Так что мира ждать опрометчиво», – написал Медведев в Max

    По его словам, Израиль остался разочарован тем, что не удалось полностью разгромить иранский политический строй. Замглавы Совбеза уверен, что израильская сторона будет искать возможности для мести, не обращая внимания на позицию американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с американской сделкой.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи официально подтвердил свое разрешение на заключение данного соглашения.

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    19 июня 2026, 13:23 • Новости дня
    Минобороны: США намеренно скрывали данные о зарубежных биолабораториях

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон намеренно утаивал информацию о проведении опасных экспериментов с патогенами в десятках лабораторий за пределами страны, включая украинскую территорию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

    Генерал-лейтенант Алексей Ртищев отметил, что Россия неоднократно поднимала вопрос о военно-биологических программах Украины и Запада на международных площадках.

    «Вместе с тем доведение до мирового сообщества документально подтвержденных сведений об этой незаконной деятельности стран Запада позволило нам добиться изменения ситуации», – подчеркнул Ртищев.

    В ответ на заявления Москвы западные страны ограничивались отговорками и обвинениями в дезинформации.

    Офис главы национальной разведки США обнародовал пресс-релиз с рассекреченными документами, подтверждающими факты сокрытия американскими властями сведений о биолабораториях на Украине и в других странах, следует из сообщения в Max Минобороны. Согласно опубликованным материалам, многие из профинансированных предыдущей администрацией лабораторий осуществляли исследования с опасными патогенами практически без какого-либо контроля.

    В мае национальная разведка США начала расследование деятельности более 120 зарубежных биолабораторий.

    Рассекреченные документы американского ведомства подтвердили факты изучения опаснейших вирусов на территории Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на правоту многочисленных заявлений Москвы по этой теме.

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    19 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Лавров: Меморандум США и Ирана предотвратит насилие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона рассчитывает, что достигнутые между Вашингтоном и Тегераном договоренности помогут избежать возобновления боевых действий на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия надеется, что подписанный Соединенными Штатами и Ираном меморандум о взаимопонимании позволит не допустить возобновления боевых действий в регионе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «У нас общая оценка того, что касается ситуации на Ближнем Востоке, вокруг Исламской республики Иран. Надеемся, что подписанный меморандум между Вашингтоном и Тегераном позволит не допустить возобновления насилия», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи разрешил заключение данного соглашения.

    Накануне главы внешнеполитических ведомств России и Ирана обсудили подготовку этого документа по телефону.

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    19 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    Россия в апреле увеличила вложения в американские гособлигации

    Минфин США сообщил о росте российских вложений в американские гособлигации

    Tекст: Мария Иванова

    В апреле объем российских вложений в американские гособлигации вырос до 26 млн долларов, основную долю которых составили долгосрочные бумаги.

    Объем принадлежащих Москве американских гособлигаций увеличился в апреле до 26 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Согласно статистике министерства финансов США, портфель долгосрочных бумаг составил 24 млн долларов, а краткосрочных – 2 млн долларов.

    Месяцем ранее, по итогам марта, вложения находились на уровне 25 млн долларов. Из них 22 млн приходились на долгосрочные обязательства, а 3 млн долларов – на краткосрочные.

    Тройка крупнейших держателей американского госдолга не изменилась. Лидерство сохраняет Япония, увеличившая вложения с 1,19 трлн до 1,2 трлн долларов. На втором месте находится Британия с портфелем в 937,5 млрд долларов. Третью строчку занимает Китай, сокративший объем облигаций до 651,1 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам марта объем российских средств в американских долговых бумагах опустился до 25 млн долларов.

    В феврале размер активов Москвы в государственном долге США составил 26 млн долларов.


    В ноябре прошлого года российские вложения в эти финансовые инструменты уменьшились до 29 млн долларов.

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    21 июня 2026, 08:22 • Новости дня
    Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес за сутки до матча

    Tекст: Денис Тельманов

    Футболисты национальной команды Ирана прилетели в США всего за день до встречи с Бельгией из-за жестких визовых ограничений.

    Игроки сборной Ирана приехали в Лос-Анджелес, их отель в районе Манхэттен-Бич находится под строгой охраной полиции, передает РИА «Новости».

    Доступ в гостиницу открыт только для проживающих, а на прилегающих улицах дежурят патрульные машины, блокирующие главный въезд.

    «Команда прибыла около полудня местного времени», – рассказал агентству один из помощников сборной. Причиной столь позднего приезда стали жесткие правила пребывания в США: команде запрещено находиться в стране вне игровых дней, поэтому после каждого матча футболисты вынуждены возвращаться в Мексику.

    Федерация футбола Ирана намерена подать жалобу в ФИФА, считая, что подобные ограничения нарушают принцип равных условий. Ранее главный тренер Амир Галенои отмечал, что из-за этих запретов команда не смогла полноценно подготовиться к матчу после игры с Новой Зеландией, завершившейся со счетом 2:2.

    Встреча Ирана и Бельгии в рамках группы G состоится в воскресенье в 22.00 мск. Чемпионат мира, который впервые проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных, продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер сборной Ирана Амир Галенои пожаловался на дискриминацию команды во время чемпионата мира.

    Накануне старта турнира Соединенные Штаты отказали в визах части представителей иранской делегации.

    Ранее Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы иранских спортсменов из США в Мексику

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