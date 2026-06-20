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    Пашинян стал диктатором «ради детей»
    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко
    Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию во Франции
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    Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла
    Болгария отказалась поддержать 21-й пакет санкций ЕС против России
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    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян
    Мнения
    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    39 комментариев
    20 июня 2026, 00:20 • Новости дня

    Зеленский заявил о возможном возобновлении переговоров с Россией

    Зеленский заявил о возможном возобновлении переговоров с Россией
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией по мирному урегулированию могут возобновиться, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Я думаю, раунды переговоров с российской стороной возобновятся», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что остается открытым вопрос формата таких переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что Зеленский попросил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву стать посредником на переговорах.

    Турция подтвердила намерение предоставить площадку для проведения дальнейших дипломатических контактов, направленных на разрешение украинского кризиса.

    Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    19 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Юрковку в Донецкой народной республике (ДНР). Ранее группировка зачистила от противника Артема и Рай-Александровку. Всего за неделю ВС России освободили пять сел в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели в результате действий подразделений группировки «Центр» были освобождены Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили более 2040 военнослужащих, 18 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, батальона беспилотных систем ВСУ, четырех бригад теробороны и двух погранотрядов погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1540 военнослужащих, десять бронемашин, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и  нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. При этом потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 3140 военнослужащих, 20 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял более 330 военнослужащих,  бронемашину, два орудия полевой артиллерии и 24 станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР

    Днем ранее они очистили от противника Кутузовку в ДНР

    До этого российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР.

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    19 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко

    Зеленский выступил с военными угрозами в адрес Белоруссии

    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе Белоруссии Александру Лукашенко и потребовал «отвести технику» от украинских границ, пишут украинские СМИ.

    Поводом стало предполагаемое скопление военной техники Белоруссии вблизи границы, передают украинские СМИ. По версии Зеленского, развернутые там белорусские силы якобы используются для корректировки ударов по территории Украины.

    «Дал неделю на ее вывод, иначе «мы это сделаем сами», – приводит издание слова главы киевского режима.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    В апреле Зеленский заявил о якобыведущейся подготовке Минском артиллерийских позиций в приграничных районах. В середине мая он приказал перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление. Позже политик пригрозил руководству соседней республики превентивными мерами.

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    19 июня 2026, 19:11 • Видео
    Лавров ответил на ультиматум Европы

    На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

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    19 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры ЕС в итоговом документе саммита в Брюсселе фактически возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками в странах Европы.

    В итоговом заявлении саммита Евросоюза Европейский совет «осуждает многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море» и подчеркивает, что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия», передает ТАСС.

    При этом в тексте заявления отсутствует любое упоминание об украинском происхождении морских беспилотников, попавших в европейские воды в последние недели, а также летательных аппаратов, упавших в странах Прибалтики.

    Единственным конкретизированным случаем стал эпизод с дроном, залетевшим в Румынию 29 мая, который лидеры ЕС назвали российским, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся налеты украинских дронов, привели Прибалтику к серьезным и социальным, и экономическим последствиям.

    Руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в румынском городе Галац.

    В румынском порту города Констанца новейший украинский безэкипажный катер Sargan-3000 взорвался, став примером угрозы гражданскому судоходству со стороны таких аппаратов.

    Морской беспилотник, взорвавшийся в акватории порта Констанцы, оказался дроном типа Magura, используемым Вооруженными силами Украины.

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    19 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Российские штурмовые группы зашли в центр Красного Лимана

    Российские штурмовые группы зашли в центральную часть Красного Лимана

    Российские штурмовые группы зашли в центр Красного Лимана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России прорвались в центральную часть Красного Лимана, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Борис Рожин в Max сообщил, что российские штурмовые группы просочились в центральную часть Красного Лимана.

    По его словам, в настоящее время этот город, а также Константиновка находятся в процессе перехода под полный контроль Вооруженных сил России.

    «Далее будут Святогорск и Белицкое», – заявил Рожин, оценивая перспективы дальнейшего освобождения населенных пунктов.

    Российские подразделения вытеснили украинских боевиков из храма Иверской иконы Божией Матери в Красном Лимане.

    Двумя днями ранее бойцы группировки «Север» установили контроль над четырьмя районами на северо-западных окраинах населенного пункта.

    ВС России в Красном Лимане зачистили 48 зданий от украинских боевиков.

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    19 июня 2026, 05:37 • Новости дня
    Украинской певице Тине Кароль пригрозили уголовным делом
    Украинской певице Тине Кароль пригрозили уголовным делом
    @ Aleksandr Gusev/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинской артистке Тине Кароль грозит до 20 лет лишения свободы из-за систематической поддержки и спонсирования украинских вооруженных формирований, сообщило УВД военно-гражданской администрации Харьковской области.

    Причиной возбуждения дела стала регулярная помощь украинским военным и визиты на контрольно-пропускные пункты противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение администрации.

    «Кроме того, следствием установлен факт финансирования вооруженных формирований Украины», – пояснили в УВД региона.

    По совокупности предъявленных обвинений артистка может получить суровое наказание. За совершение данных правонарушений ей грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

    В мае 2026 года украинский суд заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам заключения за поддержку России.

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    19 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

    Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

    Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в России экстремистской и запрещена).

    Поводом послужило участие украинского лидера в майских мероприятиях по перезахоронению останков одного из лидеров националистов Андрея Мельника, передает РИА «Новости».

    Кроме того, глава Украины присвоил отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ наименование «Имени героев УПА».

    Навроцкий напомнил, что президент Польши также является Великим магистром ордена Белого Орла и в его обязанности входит поддерживать честь этой высшей государственной награды.

    «После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных Сил Украины названия «Героев УПА», по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла», – заявил Навроцкий в видеообращении.

    Ранее Варшава потребовала переименовать названное в честь УПА подразделение ВСУ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о попытках Владимира Зеленского оправдаться за героизацию экстремистов.

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    19 июня 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»

    Эксперт Федутинов: Дрон ВСУ «Сичень» выполнен по аналогичной с «Геранью» схеме

    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»
    @ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинский БЛА «Сичень», который был замечен в ходе недавней атаки на Московский регион, – довольно новый аппарат. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В ходе недавней атаки на Московский регион противником была задействована широкая номенклатура имеющихся в распоряжении ВСУ беспилотников-камикадзе. Это было сделано для увеличения количества одновременно задействованных беспилотников в целях повышения вероятности прорыва противовоздушной обороны Москвы», – отметил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В результате – даже при высоких показателях эффективности перехвата целей, характерных для российских средств ПВО – нескольким аппаратам удалось прорваться сквозь эшелонированную оборону и нанести определенный ограниченный, но, тем не менее, неприятный ущерб гражданским объектам», – добавил он. По словам собеседника, Украина, в частности, применяла дроны Ан-196 «Лютый», «Морок», FP-1, «Бобер».

    «Одним из задействованных украинской стороной беспилотников был БЛА «Сичень». Это довольно новый аппарат, который впервые был представлен общественности в апреле текущего года», – указал эксперт. Как рассказал Федутинов, «Сичень» выполнен по аналогичной с БЛА «Герань» схеме бесхвостка.

    «В качестве силовой установки используется четырехцилиндровый оппозитный двигатель внутреннего сгорания. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа. Сообщалось, что аппарат может применяться по целям, удаленным от места старта на дальность до 1400 км», – детализировал он.

    «Аппараты такого плана нередко называют Геране- или Шахедо-подобными. Это обусловлено тем, что в указанных БЛА удалось реализовать удачный баланс между техническими параметрами беспилотника – прежде всего дальностью действия и массой носимой полезной нагрузки – а также стоимостью изделий. Неслучайно, изучение опыта конфликта на Украине привело к появлению разнообразных клонов таких БЛА в различных странах мира», – заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что ВСУ в ходе атаки на Московский регион 18 июня применили новый дрон «Сiчень» («Январь»). Как сообщают авторы Telegram-канала «Военный Осведомитель», в налете участвовали как минимум шесть таких аппаратов.

    Впервые беспилотник был представлен в апреле 2026 года. Утверждается, что «Сичень» несет боевую часть массой 40 кг на расстояние до 1400 км с максимальной скоростью полета до 200 км/ч. Как отмечается, внешне дрон напоминает российский беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Напомним, в ночь на четверг дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на подлете к столице было сбито более 190 дронов. 

    Военкор Александр Коц предположил, что «операция» была построена в три такта: разведка, проверка и сам удар. По его мнению, первая волна ударов прошла 16 июня, когда над столицей сбили 90 дронов. 17 июня тактика была повторена, а 18 июня противник совершил атаку по уже разведанному коридору.

    Военные эксперты высоко оценили профессионализм отечественной ПВО. Однако полностью свести ущерб к нулю не удалось: пострадал Московский НПЗ, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

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    19 июня 2026, 08:50 • Новости дня
    На ЗАЭС зафиксировали массированную атаку дронов ВСУ
    На ЗАЭС зафиксировали массированную атаку дронов ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные провели массированную атаку беспилотниками на транспортный цех Запорожской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе станции.

    По объекту зафиксировано как минимум 14 ударов, говорится в сообщении в официальном канале станции в Max.

    Атака происходила вечером 18 июня и в ночь на 19 июня.

    «Зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Самое главное – пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны», – отмечается в сообщении.

    Представители ЗАЭС подчеркнули, что оценить полный масштаб ущерба пока невозможно из-за сохраняющейся угрозы повторных налетов. Целью подобных действий названа попытка нарушить работу транспортной инфраструктуры, затруднить логистику и перевозку персонала.

    Несмотря на обстрелы, сотрудники принимают все необходимые меры для обеспечения безопасной и стабильной работы атомного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели сотрудника ЗАЭС при налете украинских беспилотников. Несколькими днями ранее украинские войска атаковали транспортный цех атомной станции.

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    19 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Убийцу организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе осудили на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский суд назначил высшую меру наказания военному, застрелившему одного из главных виновников трагедии в Одессе весной 2014 года, сообщил офис генпрокурора Украины.

    Инстанция Приморского района Одессы вынесла решение по громкому делу, передает ТАСС со ссылкой на украинскую генеральную прокуратуру.

    «Военнослужащий признан виновным в убийстве известного одесского активиста и приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Также он лишен воинского звания «старший лейтенант», – заявили в надзорном ведомстве.

    Власти официально не раскрывают имя осужденного. Однако украинские СМИ сообщают, что речь идет о 46-летнем офицере украинской армии Сергее Шалаеве.

    Убитым «активистом» генпрокуратура Украины называет одного из самых одиозных националистов Украины Демьяна Ганула, который более всего известен как один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

    Само преступление произошло в марте 2025 года прямо в центре города. Военный дважды выстрелил в 31-летнего неонациста, после чего хладнокровно произвел контрольный выстрел в упор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года в центре Одессы убили радикального националиста Демьяна Ганула. Украинская прокуратура предъявила обвинение в этом преступлении дезертировавшему старшему лейтенанту ВСУ.

    В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула.

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    19 июня 2026, 03:38 • Новости дня
    Саммит ЕС «принял к сведению» инициативу Каллас по ветеранам СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский союз отправил на доработку идею главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам российской спецоперации, говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

    В итоговом заявлении саммита отмечается необходимость дополнительной оценки путей реализации, передает ТАСС.

    В документе говорится, что «в контексте потенциальной угрозы, в том числе в долгосрочной перспективе, которую представляют для внутренней безопасности ЕС бывшие российские бойцы», Европейский совет «принял к сведению» предложение.

    Лидерам было рекомендовано продолжить техническую работу над инициативой Каллас.

    Европейские политики также подчеркнули, что визовая политика остается исключительной компетенцией государств-членов объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Каллас объявила о подготовке запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    До этого канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность закрытия Шенгенской зоны для бойцов СВО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила откровенно параноидальные санкционные инициативы западных государств.

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    19 июня 2026, 19:55 • Новости дня
    Туск назвал позорными действия Зеленского по героизации УПА

    Туск рассказал о попытках Зеленского оправдаться перед Польшей за героизацию УПА

    Туск назвал позорными действия Зеленского по героизации УПА
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский пытается убедить Варшаву в отсутствии злого умысла при прославлении Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской, запрещена в России), героизация которой является позором, заявил премьер Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита Евросоюза прокомментировал ситуацию вокруг прославления экстремистской УПА, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что Киев старается загладить вину за недавние инциденты.

    «Зеленский и вчера и ранее давал понять, что ни в какой степени не имел намерений каким-либо образом обидеть Польшу, поляков или поставить под угрозу польско-украинские отношения. Но случилось то, что случилось», – заявил Туск. При этом он охарактеризовал действия украинского лидера как позорные и выразил желание минимизировать последствия этого плохого решения.

    В конце мая Зеленский посетил церемонию перезахоронения одного из лидеров националистов Андрея Мельника под Киевом. Кроме того, он присвоил центру специальных операций ВСУ наименование в честь героев УПА.

    В ответ на эти шаги польский президент Кароль Навроцкий поднял вопрос о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла, врученного ему в 2023 году. Однако после недавнего заседания профильного совета окончательный вердикт так и не был вынесен.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил решение украинских властей о присвоении подразделению ВСУ имени экстремистской организации.

    Канцелярия польского президента потребовала от Владимира Зеленского личных извинений за этот шаг.

    Бывший глава польского правительства Матеуш Моравецкий посоветовал украинскому лидеру переименовать данную бригаду для сохранения ордена Белого Орла.

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    19 июня 2026, 22:22 • Новости дня
    Глава МИД Украины отказался от польского ордена

    Глава МИД Украины Сибига отказался от польского Командорского креста

    Глава МИД Украины отказался от польского ордена
    @ Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Сибига объявил, что отказывается от польского Командорского креста. Такое решение он принял в ответ на лишение Владимира Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого Орла.

    Сибига заявил в соцсетях, что решение Польши лишить Зеленского Ордена Белого Орла стало стратегической ошибкой, выгодной Москве. «Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков делать неоправданные, импульсивные и неуважительные шаги в отношении даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства», – заявил он.

    Глава МИД Украины заявил, что на этом фоне не видит возможности сохранять Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей», полученный в октябре 2022 года. Он заявил, что вскоре вернет награду Польше.

    Сибига также заявил, что ни один президент другой страны «не будет диктовать» Киеву его историю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в России экстремистской и запрещена).

    Директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач ранее потребовал от Зеленского личных извинений и объяснения решения присвоить подразделению ВСУ имя героев УПА

    Канцлер ордена Белого Орла Михал Клейбер поддержал инициативу Навроцкого об отзыве высшей польской награды у украинского лидера.

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    19 июня 2026, 05:59 • Новости дня
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Петер Мадьяр рассказал, что настоял на вычеркивании из итоговой декларации Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в объединение.

    «Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр указал на разногласия ЕС по вопросу о вступлении Украины.

    Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Европейский союз из-за продолжающегося конфликта.

    Мадьяр сообщил о достижении с Украиной соглашения по расширению прав венгерского меньшинства в Закарпатье и по увязке открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС с выполнением этих обязательств.

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    19 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 35 украинских беспилотников
    На подлете к Москве уничтожено 35 украинских беспилотников
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали еще десять вражеских дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее градоначальник сообщил, что силы ПВО сбили с начала суток 25 летевших на Москву БПЛА.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы в Max.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов находятся профильные специалисты. Сотрудники экстренных служб продолжают необходимую работу.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили с начала суток 25 летевших на Москву БПЛА.

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    19 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Лавров удивился отказу США стать посредником по Украине

    Лавров сообщил об удивлении Москвы отказом США от посредничества по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение по поводу заявления госсекретаря США Марко Рубио о невозможности участия Вашингтона в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова Марко Рубио об отказе выступать в роли посредника, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй.

    «Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредниками по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину», – подчеркнул российский министр.

    При этом руководитель дипломатического ведомства уточнил, что поддерживает связь с американским госсекретарем. По его словам, между ними состоялось несколько личных контактов, а также периодически проходят телефонные разговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США о невозможности посредничества.

    Марко Рубио объяснил отсутствие нейтралитета Вашингтона поставками вооружений Киеву.

    В конце мая главы внешнеполитических ведомств обсудили по телефону ситуацию на Украине.

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