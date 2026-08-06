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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия ничего не должна Армении

    Москва системно и жестко разрушает тот фантастический мир, который Пашинян рисует для армянского населения. Мир, где этому населению все должны просто по определению, где его политические прожекты будут беспрекословно оплачиваться за счет российских налогоплательщиков, и где за свои поступки не нужно отвечать.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

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    6 августа 2026, 10:00 • Новости дня

    На подлете к Москве уничтожили два дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первой половине дня в четверг на подлете к российской столице уничтожили два беспилотных летательных аппарата, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.

    За ночь над Россией сбили 605 дронов ВСУ. В Ярославской области уничтожили 92 дрона, в Ростовской – 20.

    4 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Женщина на Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП
    Женщина на Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП
    @ МВД России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полицейские задержали женщину-водителя за рулем внедорожника Mercedes на 28-м километре МКАД, задержанию предшествовала погоня, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Инцидент начался на Варшавском шоссе, где водитель иномарки без государственных регистрационных знаков проигнорировала требование об остановке, пояснила Волк, передает РИА «Новости».

    «Сотрудники полиции начали преследование. Пытаясь скрыться, водитель хаотично перестраивалась из ряда в ряд и совершала опасные маневры. Ее действия привели к дорожно-транспортному происшествию, но и это не заставило нарушительницу остановиться», – добавила представитель ведомства.

    В ходе попытки уйти от преследования автомобилистка также попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.

    В результате на задержанную составили 28 административных материалов по различным статьям КоАП РФ. Видеозапись погони за черным Mercedes была опубликована в социальных сетях.

    В мае водитель каршерингового автомобиля попал в аварию при попытке скрыться от полиции в Москве.

    В апреле правоохранители задержали владелицу иномарки после массового ДТП на Садовом кольце.

    В прошлом году подмосковные полицейские открыли огонь по колесам машины нарушителя для его принудительной остановки.

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    5 августа 2026, 03:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве десять дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил об уничтоженных силами ПВО на подлете к Москве десяти дронах.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Через некоторое время Собянин добавил, что силы ПВО отработали еще по двум беспилотникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над Россией уничтожили 320 украинских дронов. В сторону Московского региона в течение вторника летели 184 БПЛА. В ночь на среду аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.


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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 13:06 • Новости дня
    Напавших на подростков в костюмах зверей в Москве отправили под суд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Материалы уголовного дела о разбойном нападении на поклонников субкультуры фурри направлены в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

    Подозреваемыми стали двое молодых людей 19 и 20 лет, они обвиняются в грабеже и разбое с применением оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

    Инцидент произошел в начале июня в парке в пойме реки Битцы. По данным следствия, нетрезвые обвиняемые напали на двух посетителей, угрожая им туристическим ножом.

    Злоумышленники избили потерпевших и отобрали у них карнавальную маску стоимостью 8,5 тыс. рублей и костюм за 26 тыс. рублей.

    Похищенные вещи возвращены владельцам, а материальный ущерб полностью возмещен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня двое вооруженных молодых людей похитили у сверстников карнавальные маски в пойме реки Битцы.

    Днем ранее злоумышленники ограбили потомка поэта Александра Пушкина на территории Измайловского лесопарка.

    Также в столице приезжий из Липецкой области ранил ножом прохожего возле станции метро «Солнцево».

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    5 августа 2026, 13:23 • Новости дня
    Москвичка подожгла квартиру после визита судебных приставов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице женщина разлила горючую жидкость и устроила поджог в собственной квартире во время визита сотрудников службы судебных приставов, сообщил источник в экстренных службах.

    Инцидент произошел в жилом доме на улице Менжинского в Москве, сказал собеседник РИА «Новости».

    К хозяйке квартиры пришли судебные приставы, после чего она решила устроить пожар.

    «По предварительным данным, женщина разлила легковоспламеняющуюся жидкость и совершила поджог после того, как к ней пришли судебные приставы. Женщина госпитализирована, приставы не пострадали», – добавил он.

    Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, огонь уже ликвидирован. Пожилая москвичка получила сильные ожоги и была доставлена в институт Склифосовского для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне жительница запада Москвы разбилась при прыжке из окна горящей квартиры.

    В апреле пожилая женщина погибла в результате пожара на территории Внуково.

    Ранее жертвами возгорания в многоэтажном доме на юго-западе столицы стали два человека.

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    4 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Туристический автобус столкнулся с трамваем в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авария с участием общественного и экскурсионного транспорта произошла на северо-востоке столицы, сообщили в пресс-службе метро Москвы.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось на Проспекте Мира, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный метрополитен.

    В аварии никто не получил травм.

    Там столкнулись туристический автобус и трамвай, следовавший по маршруту №17.

    По предварительной информации, виновником столкновения стал водитель экскурсионного транспорта. На перекрестке он не уступил дорогу рельсовой машине. Из-за удара произошел сход первой тележки вагона.

    Сейчас обстоятельства и детали инцидента выясняют сотрудники автоинспекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Нижегородской улице Москвы столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль.

    Несколькими днями ранее в Московской области легковая машина врезалась во встречный рейсовый автобус.

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    5 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Собянин: Угоны автомобилей в Москве стали «экзотикой»

    Собянин рассказал, почему в Москве стало меньше угонов и квартирных краж

    Собянин: Угоны автомобилей в Москве стали «экзотикой»
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову рассказал о причинах значительного снижения уровня преступности, в том числе автоугонов, в городе.

    В ходе интервью Кондрашов отметил, что, по данным МВД, количество угонов в Москве за последние десять лет снизилось на 97%, и спросил главу города: «Как? Каким образом?». «Это не на 97%, а на 97 процентных пунктов. Это в десятки раз меньше, чем было раньше. И не только это. Грабежи, квартирные кражи тоже уменьшились в десятки раз», – ответил мэр.

    «Конечно, это в основном заслуга правоохранительных органов, но с учетом масштаба нашего города справиться с этой задачей без новых технологий тоже было бы невозможно. Внедрение системы умного города, видеонаблюдения, искусственного интеллекта, аналитики, распознавания лиц и так далее привело к тому, что многие виды преступлений, такие как угон машин, они стали больше уже экзотикой», – отметил Собянин. Мэр добавил, что потенциальные преступники понимают: благодаря современным системам контроля вероятность раскрытия преступлений стала значительно выше.

    При этом, по его словам, структура преступности в Москве изменилась. Одной из главных проблем сегодня стали цифровые преступления, которые занимают значительную часть от общего числа правонарушений. «Сегодня другая напасть. Это цифровые преступления в большей степени. Вот они занимают сегодня практически половину от всех совершенных преступлений», – сообщил Собянин.

    Однако мэр отметил, что впервые за последнее время в этой сфере также появилась положительная динамика. «У нас за последний год впервые произошла сдвижка в обратную сторону. То есть преступления даже в этой сфере стали не расти, а несколько уменьшаться, что тоже неплохо», – сказал он.

    Собянин также рассказал о распространении московских технологий безопасности в другие регионы России. В частности, система «Сфера», которая обеспечивает видеонаблюдение на крупнейших транспортных объектах, уже работает в 60 субъектах страны. «За последний год с помощью этой системы было задержано более 30 тыс. преступников, находящихся в федеральном розыске», – заявил мэр.

    По словам Собянина, совместная работа Москвы и регионов необходима, поскольку преступники не ограничиваются границами одного города. «Невозможно оградить Москву, еще раз скажу. Москва очень интегрирована в общие задачи, в общие проблемы. Преступники, которые не пойманы в других регионах, они рано или поздно будут в Москве. И преступники, которые находятся в Москве, рано или поздно окажутся в других регионах», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы зафиксировала существенное сокращение количества автомобильных угонов в столице. Президент России Владимир Путин отметил роль систем с искусственным интеллектом в кардинальном уменьшении количества правонарушений. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о первом за последние годы снижении числа преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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    4 августа 2026, 16:22 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал об отражении атаки дронов в Мах. По его словам, системы защиты сработали своевременно.

    «Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил градоначальник.

    Ранее на подлете к Москве были уничтожены четыре беспилотных аппарата.

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    4 августа 2026, 09:20 • Новости дня
    В Москве под суд отдали обвиняемых в нападении на полицейского автоподставщиков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перед судом за инсценировку автомобильной аварии ради вымогательства денег и применение насилия к полицейскому предстанут трое молодых людей, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    «Завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей и 16-летней девушки», – рассказали в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

    Фигурантам вменяют групповое вымогательство по предварительному сговору, а также применение насилия и оскорбление представителя власти.

    Басманный суд ранее заключил совершеннолетних обвиняемых под стражу. Их юную сообщницу отправили под домашний арест. Сейчас материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу в судебной инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные следователи возбудили уголовное дело после нападения автоподставщиков на инспектора ДПС.

    В Московской области оперативники задержали подозреваемых в применении насилия к представителю власти.

    Вскоре сотрудники ведомства предъявили 16-летней соучастнице обвинение в вымогательстве.

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    5 августа 2026, 18:00 • Новости дня
    Собянин рассказал о новой системе контроля за мигрантами в Москве

    Собянин заявил о создании системы отслеживания перемещений мигрантов в Москве

    В Москве создана комплексная система контроля за миграционными потоками, которая включает биометрическую идентификацию на границе, отслеживание перемещений внутри региона и сбор геномной информации. Об этом заявил мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанному в эфире «Вестей».

    По словам главы города, проект получил поддержку президента России и реализуется в рамках специального эксперимента по контролю за миграцией, сообщает ТАСС.

    «Мы получили согласие президента на проведение эксперимента в области контроля за миграционными потоками в Москве. В чем он заключается? Контроль над въездом в страну и контроль за перемещением внутри региона. И поиск преступников, совершивших те или иные правонарушения», – рассказал Собянин.

    Одним из ключевых элементов системы стала биометрическая проверка мигрантов при пересечении границы. Как отметил мэр, совместно с Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел была создана система, позволяющая идентифицировать прибывающих иностранцев по отпечаткам пальцев и цифровой фотографии.

    «На границе сегодня с помощью Москвы вместе с коллегами из Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел создана система биометрического контроля, когда любой мигрант, проходя через границу, оставляет свою биометрию, отпечатки пальцев и цифровую фотографию, по которым его всегда дальше можно будет идентифицировать», – заявил он.

    В систему также заносятся сведения о лицах, которым запрещен въезд в Россию или которые должны быть задержаны при пересечении границы. По словам Собянина, этот механизм уже начали внедрять в других регионах страны: «Сейчас ее распространяем на 11 других регионов нашей страны, во все крупные транспортные узлы, авиационные узлы в первую очередь».

    Кроме контроля на границе, в Москве действует программа «Амина», предназначенная для мониторинга соблюдения миграционного законодательства внутри города. Как пояснил Собянин, приложение устанавливается на телефоны мигрантов и позволяет в режиме онлайн получать информацию об их местонахождении.

    «Если у него эта программа не работает, мы считаем, что он нарушил миграционный режим и подлежит высылке», – объяснил столичный градоначальник. По его словам, система позволяет отслеживать маршруты перемещения иностранцев, включая места работы и проживания, что помогает контролирующим органам при проверках.

    Еще одним направлением работы стала система сбора геномной информации. Собянин отметил, что данные, получаемые при оформлении патентов, помогают правоохранителям раскрывать преступления прошлых лет. «И преступления, которые были совершены 10 лет тому назад, с помощью этого сегодня многие раскрываются», – сказал глава города.

    Мэр подчеркнул, что внедрение новых механизмов позволило усилить контроль сразу по нескольким направлениям: при въезде в страну, внутри региона и в работе правоохранительных органов по поиску нарушителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил правительству создать цифровой профиль иностранного гражданина. Министерство внутренних дел благодаря сбору биометрии выявило более 43 тысяч нарушителей с запретом на въезд. Для контроля за местонахождением приезжих в Московском регионе запустили специальное мобильное приложение «Амина».

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    4 августа 2026, 22:31 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона в течение дня летели 184 БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В период с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА, большинство из них нейтрализовано на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Max сообщил, что 4 августа атака продолжалась с половины девятого утра до десяти часов вечера. В сторону столичного региона было направлено 184 беспилотника.

    Большая часть вражеских дронов была успешно нейтрализована силами противовоздушной обороны еще на дальних подступах к городу. Непосредственно перед Москвой дежурные расчеты уничтожили 18 БПЛА.

    Второго августа силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть летевших к столице беспилотников.

    В двадцатых числах июля военные нейтрализовали более 400 вражеских дронов.

    Несколькими днями ранее мэр Москвы сообщил об отражении атаки 200 аппаратов.

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    5 августа 2026, 02:15 • Новости дня
    Собянин сообщил о планах продлить МЦД в соседние регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Маршруты Московских центральных диаметров планируют продлить до всех регионов, граничащих с Московской областью, что обеспечит миллионы людей удобным и быстрым транспортом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов».

    «Все это большие планы, но это реальные планы, которые мы вместе с правительством Российской Федерации реализуем. Для того чтобы до Москвы и этих регионов можно было проезжать в комфортных поездах, с понятным расписанием, с понятным временем. Тяжелые, сложные проекты, но я думаю, что они пойдут на пользу как минимум 30 млн человек, которые живут в нашем Центральном регионе», – приводит портал мэра Москвы высказывание Собянина.

    Столичный градоначальник отметил, что в планах – продлить Московские центральные диаметры до всех регионов, которые находятся по периметру Московской области.

    В их числе Тульская, Владимирская, Ярославская и другие области, что обеспечит дополнительными комфортными и быстрыми маршрутами еще 10 млн. человек.

    Напомним, у Московской области общие границы с Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД. второй Московский трамвайный диаметр Т2 открыли в столице в апреле. В июне Собянин сообщил о продлении двух линий московского метро. В Москве ввели 50-процентную скидку на поездки на речном электротранспорте.

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    5 августа 2026, 00:56 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы

    Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и выпускают рейсы по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – написал он.

    В аэропорту Внуково такая же ситуация, при этом возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над Россией уничтожили 320 украинских дронов. В сторону Московского региона в течение вторника летели 184 БПЛА.


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    5 августа 2026, 06:40 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о наступающей на Москву жаре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Знойная погода сохранится в российской столице до конца рабочей недели, столбики термометров могут подняться до отметки в 33 градуса тепла, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

    «До 33 градусов максимальный прогрев возможен на этой неделе. 7 августа в Москве – 31-33 градуса, 6-го – 30-32, 5-го – 28-30», – заявила метеоролог ТАСС.

    Паршина добавила, что температурных рекордов текущая жара не побьет. Исторические максимумы для этих дней остаются непревзойденными.

    Так, 5 и 6 августа 2010 года воздух прогревался до 36,6 и 37,3 градуса соответственно, а абсолютный рекорд для 7 августа держится с 1920 года и составляет 36,8 градуса.

    В понедельник столичные спасатели предупредили горожан о сильной жаре до 32 градусов.

    В начале прошлого месяца метеорологи прогнозировали повышение температуры воздуха в столице до 30 градусов тепла.

    В июне специалисты Гидрометцентра ожидали в Московском регионе жару до 33 градусов.

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    5 августа 2026, 22:42 • Новости дня
    Автомобиль загорелся на МКАД

    Tекст: Антон Антонов

    На внешней стороне 89-го километра МКАД загорелся автомобиль, сообщают информационные агентства.

    На месте инцидента находятся оперативные службы Москвы, передает РИА «Новости».

    По данным департамента транспорта Москвы, движение в районе ДТП оказалось затруднено на 1,4 км. В ведомстве отметили, что информация об обстоятельствах происшествия и возможных пострадавших уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на 88-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись автомобиль и мотоцикл.

    В августе в центре столицы произошло возгорание легкового автомобиля.

    При столкновении BMW и фуры в Новой Москве погибли два человека.

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    5 августа 2026, 11:57 • Новости дня
    Собянин: Число летящих на Москву беспилотников увеличилось кратно

    Tекст: Вера Басилая

    Количество запускаемых в сторону Москвы дронов за последние месяцы возросло в несколько раз, составив две трети от всех фиксируемых атак, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин отметил значительное увеличение числа атак БПЛА, которые запускаются в сторону Москвы, передает ТАСС.

    «В целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», – подчеркнул мэр.

    Собянин заявил, что по поручению Владимира Путина столичные власти активно взаимодействуют с Министерством обороны и подразделениями противовоздушной обороны. Для обеспечения безопасности города налажено производство собственной линейки систем перехвата дронов.

    По словам мэра, Москва круглосуточно собирает данные с военных и гражданских радаров, камер видеонаблюдения и обращений жителей. Полученная информация обрабатывается при помощи современных цифровых технологий и оперативно передается другим регионам. Кроме того, Москва активно делится с субъектами страны опытом выстраивания защиты и поставляет им средства перехвата.

    Накануне в сторону Московского региона направлялись 184 вражеских беспилотника.

    Второго августа силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть летевших к столице аппаратов.

    В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о налете около 300 дронов за одни сутки.

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      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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