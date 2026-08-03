Российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку, сообщается в канале Max Минобороны.

Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Анискино, Ивановки, Казачьей Лопанм, Липцов и Больших Проходов Харьковской области.

А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Уланово, Степовым и Кияницей.

При этом ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана Харьковской области, Святогорска, Татьяновки, Сидорово, Маяков, Райгородка и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Николаевки, Веролюбовки, Николайполья, Никаноровки, Славянска, Ясногорки и Куртовки ДНР.

За минувшие сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Грузского, Матяшево, Новониколаевки, Анновки, Доброполья, Белозерского и Водянского ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, бронемашина и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.

До этого российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР.

Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль.

ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.