Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.21 комментарий
Российские системы ПВО в течение дня сбили 58 украинских БПЛА
Системы ПВО поразили 58 украинских беспилотников над пятью областями и Черным морем, сообщило Министерство обороны.
Дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 58 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, следует из сообщения в Max Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что атака продолжалась на протяжении 12 часов. БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.
В ночь на 2 августа российские средства противовоздушной обороны перехватили 635 украинских дронов. Несколькими днями ранее военные сбили 223 вражеских беспилотника над одиннадцатью регионами страны.
В конце прошлого месяца системы ПВО уничтожили 210 аппаратов противника над тринадцатью субъектами России.