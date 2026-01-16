Вложения России в гособлигации США снизились до 29 млн долларов

Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.12 комментариев
Вложения России в американские гособлигации снизились до 29 млн долларов
Российские вложения в государственные облигации США в ноябре уменьшились на 1 млн долларов и достигли 29 миллионов, причем большая часть приходится на долгосрочные бумаги.
Объем вложений России в американские гособлигации в ноябре снизился на 1 млн долларов и составил 29 миллионов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные минфина США.
В структуре портфеля 22 млн долларов приходится на долгосрочные бумаги, еще 7 миллионов – на краткосрочные.
Япония продолжает лидировать среди иностранных держателей государственного долга США. В ноябре ее вложения выросли до 1,202 трлн долларов по сравнению с 1,2 трлн месяцем ранее. Второе место занимает Британия с увеличившимся показателем до 888,5 млрд долларов.
Третьей по объему вложений остается Китай, однако его портфель американских гособлигаций уменьшился за месяц. Теперь он составляет 682,6 млрд долларов против 688,7 млрд в октябре.
Ранее Россия сократила вложения в американские гособлигации до 35 млн долларов.
Как отмечали СМИ, доходность американских казначейских облигаций перестала перекрывать расходы на валютное хеджирование.
Газета ВЗГЛЯД писала, что некоторые страны мира отказались содержать Соединенные Штаты за свой счет.