Стало известно о снижении интереса иностранцев к гособлигациям США

WSJ: Иностранцы потеряли выгоду от инвестиций в казначейские облигации США

Tекст: Денис Тельманов

Американская газета The Wall Street Journal отмечает, что казначейские облигации США стали менее привлекательными для иностранных инвесторов из-за ослабления доллара и политики президента Дональда Трампа, передает ТАСС. Ранее высокая доходность американских бумаг (4,5%) теряет привлекательность, поскольку из-за падения курса доллара расходы на хеджирование валютных рисков значительно возросли.

Снижение доллара по отношению к евро, фунту, иене и другим валютам приводит к тому, что инвесторам из Европы и Японии становится выгоднее вкладываться в собственные облигации, чем в американские. Доходность по еврозонным облигациям (2,5%) и японским (1,5%) теперь обеспечивает лучшую маржу после учета затрат на хеджирование.

Газета отмечает, что инвесторы не видят рисков дефолта по американским облигациям, однако отсутствие доходности в сравнении с национальными бумагами заставляет их делать выбор в пользу последних. Доля иностранных инвесторов в американских облигациях составляет около четверти рынка, и дальнейшее ослабление доллара может привести к снижению спроса со стороны зарубежных покупателей.

WSJ подчеркивает, что это может отрицательно сказаться на возможностях Минфина США привлекать внешние инвестиции для финансирования растущих расходов бюджета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объем портфеля государственных облигаций США, принадлежащих России, снизился в марте на 1 млн долларов. Объем российских вложений в американские государственные облигации в феврале уменьшился с 38 млн до 36 млн долларов.

Центральный банк и Минфин России уже заявили, что у них нет вложений в ценные бумаги США. Все три главных рейтинговых агентства впервые подтвердили, что экономика США не должна иметь высший кредитный рейтинг. Moody’s сделала это последней из тройки. Инвесторы начали избавляться от доллара и американских активов. Это ускорит процесс дедолларизации в мире.

